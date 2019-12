Eerste indruk|Obvion hanteert marktconforme hypotheekvoorwaarden. De rente is heel aantrekkelijk als de voorkeur uitgaat naar rentevaste periode van 1 t/m 15 jaar (peildatum 20 september 2019). Obvion is uitgesproken duur bij een hele lange (30 jaar) rentevaste periode.

Conclusie: heel voordelig tot en met 15 jaar rentevast

Obvion Woon Hypotheek is op de peildatum 20 september heel voordelig als je voorkeur uitgaat naar een rentevaste periode tot en met 15 jaar. Al of niet NHGen de hoogte van de risicoklasse maken niet uit. Bij een rentevaste periode van 30 jaar is Obvion uitgesproken duur.

Veel mensen kiezen tegenwoordig voor 20 jaar rentevast. Wat betreft tarieven is Obvion dan een subtopper (tussen plek 5 en 7).

De hypotheekvoorwaarden zijn marktconform. De hypotheek kent geen echt zwakke punten. Zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw komen we op een testoordeel van 7,0.

Alleen af te sluiten via tussenpersoon

Afsluiten van een hypotheek kan alleen via een tussenpersoon. Eenvoudige aanpassingen aan de hypotheek zoals oversluiten naar de lagere dagrente kan rechtstreeks via de geldgever. Hypotheek verhogen of aanpassen van de hypotheek na echtscheiding loopt weer via die tussenpersoon.

Zowel mensen in loondienst als zelfstandigen komen in aanmerking voor een hypotheek. Startende ondernemers en zzp‘ers kunnen ook een hypotheek afsluiten. Ook flexwerkers kunnen bij Obvion goed terecht.

Is Obvion Woon Hypotheek voordelig?

We vergeleken op 20 september 2019 de hypotheekrentes met die van de andere hypotheekverstrekkers.

Bij 1 en 5 jaar en 10 jaar rentevast is Obvion Woon Hypotheek de voordeligste of bijna de voordeligste aanbieder. Ook bij 15 jaar rentevast staat Obvion in de top vijf. Bij 20 jaar rentevast behaalt Obvion, afhankelijk van de risicoklasse, een plek tussen vijf en zeven.

Obvion biedt geen variabele rente aan. Eén of dertig jaar rentevast zitten wel in het pakket, maar met een tarief dat je niet wilt hebben. De hoogte van de risicoklasse (verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning) speelt geen rol bij de keuze. Bij 5 jaar rentevast bijvoorbeeld is Obvion zowel de voordeligste aanbieder bij een relatief hoge als bij een relatief lage hypotheek.

Over Obvion Woon Hypotheek

Obvion is een 100% dochter van de Rabobank.

Bij Obvion Woon Hypotheek is elke looptijd tot en met 20 jaar mogelijk. Daarnaast kun je ook kiezen voor 25 of 30 jaar. Variabele rente is niet mogelijk. De maximale lening bedraagt 100% van de marktwaarde. Bij het treffen van energiezuinige maatregelen bedraagt het maximum 106%. Ook meefinancieren van restschuld na verkoop van de huidige woning is mogelijk tot 115% van de marktwaarde. Bij oversluiters is dat 110% van de marktwaarde.

Het boetevrije deel bedraagt 10% per kalenderjaar. Voor nieuwe hypotheken heb je in principe de keus tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Een bestaande bankspaarhypotheek of aflossingsvrije hypotheek bij een andere geldgever kun je met behoud van de hypotheekvorm oversluiten naar de Obvion Woon Hypotheek. Een spaarhypotheek bij een andere geldgever kan worden overgesloten naar de bankspaarhypotheek van Obvion.

Zelfstandige ondernemers, ZZp-ers en uitzendkrachten kunnen bij Obvion in aanmerking komen voor een hypotheek.

Voordelen

Obvion Woon Hypotheek is aantrekkelijk bij een rentevaste periode van 5 t/m 15 jaar.

Obvion Woon Hypotheek vermindert de risico-opslag op de hypotheekrente automatisch als je door aflossingen in een lagere risicoklasse valt.

Je mag boetevrij aflossen als het geld uit eigen middelen komt.

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht voor leningen van maximaal 100% van de woningwaarde. Dit is 106% bij woningen waarbij energiezuinige voorzieningen zijn getroffen.

Als je een nieuwe woning koopt voordat je oude huis is verkocht dan heb je meestal een overbruggingskrediet nodig. Hetzelfde geldt als het transport van de nieuwe woning eerder plaatsvindt dan het transport van de oude woning. Het overbruggingskrediet is maximaal gelijk aan het verschil tussen de (verwachte) verkoopopbrengst en de hypotheek die rust op de oude woning. Zeker als de woning nog niet is verkocht is Obvion heel royaal. De meeste banken houden een marge aan van zo’n 10% van de te verwachten opbrengst van de oude woning. Dat bedrag moet je zelf zien te overbruggen.

Nadelen

Bij een nieuwbouwwoning is er meestal sprake van een nieuwbouwdepot. Je betaalt de aannemer naar rato van het deel van de woning dat af. De rest van de hypotheek wordt in een nieuwbouwdepot gestort. Over het bedrag in dat depot ontvang je een rente gelijk aan de hypotheekrente. Per saldo kost dat dus niets. De duur van dit nieuwbouwdepot bedraagt maximaal 24 maanden. Obvion geeft je alleen de eerste 12 maanden een rentevergoeding over het saldo in het depot.