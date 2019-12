Omzetting naar 10 jaar vast is advies

De zaak was aangespannen door een klant van SNS, die het er niet mee eens was dat de bank kosten in rekening bracht voor een telefonisch ‘adviesgesprek’. Hoewel de commissie ‘begrijpt dat de consument de omzetting van een variabele rente naar een rentevastperiode van 10 jaar als een administratieve handeling beschouwt, is zo’n aanpassing niet zonder gevolgen’, zo valt te lezen in de uitspraak.

Als de hypotheek bijvoorbeeld vroegtijdig wordt afgelost, is de consument een boete voor vervroegde aflossing verschuldigd die onder meer is gebaseerd op de resterende rentevaste periode. Om de klant een weloverwogen beslissing te laten maken, moet de bank hem daarop wijzen en daarmee voldoen aan haar wettelijke zorgplicht, aldus het Kifid.

Bron: Kifid



