Ook hypotheek met flexibele arbeidsovereenkomst

Nieuws|Alle grote uitzendbureaus bieden per 1 januari 2017 een perspectiefverklaring. Dit is een prognose van de kansen van de flexwerker op de arbeidsmarkt, zijn mobiliteit en flexibiliteit. Als uitzendkracht kun je deze verklaring aan de bank overhandigen in plaats van een vast contract bij het aanvragen van een hypotheek.