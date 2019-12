Oproep: Loopt jouw rentevaste periode af?

Nieuws|Kreeg je onlangs een brief met een renteaanbod voor een nieuwe rentevaste periode voor je hypotheek en wil je zekerheid dat de rente niet te hoog is, doe dan mee aan ons onderzoek.

De Consumentenbond onderzoekt momenteel of banken zich aan de regels houden als het einde van de rentevaste periode nadert. Het rentetarief dat de bank of verzekeraar aanbiedt bij verlenging mag sinds 2013 namelijk niet hoger zijn dan het rentetarief dat zij vraagt aan nieuwe klanten. Of de bank zich aan die regel houdt, kun je als consument zelf helaas moeilijk achterhalen.

Doe mee!

Je kunt wel de huidige rente opzoeken op de website van de bank of verzekeraar, maar het kan natuurlijk dat de rente sinds het opstellen van de brief is aangepast. Het is ook mogelijk dat de rente op de site niet geldt voor de hypotheek die jij in het verleden hebt afgesloten. Wij kunnen dit voor je uitzoeken.

We hebben dan wel een aantal gegevens van je nodig. Dan weet je zeker dat je niet te veel betaalt. Wij willen zo checken of banken en verzekeraars zich aan de regels houden!

Stuur vóór 1 juli een e-mail naar ntempelman@consumentenbond.nl.

Vermeld in je mail in elk geval:

de naam van de geldverstrekker (bank of verzekeraar)

de hypotheekvorm en de naam van de hypotheek

de datum van het nieuwe rentevoorstel

de dag dat de nieuwe rentevaste periode ingaat

de geboden rentetarieven en de bijbehorende rentevaste perioden

de eventueel vermelde kortingen op de rente (zoals betaalpakketkorting)

de WOZ-waarde van het huis

de hoogte van de hypotheeklening(en).

of de lening is afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

je telefoonnummer

Bij voorkeur aangevuld met een scan of foto van de brief over de nieuwe rentevaste periode. Kun je aangeven of in het aangeboden tarief een opslag zit, omdat het een tophypotheek betreft? Zo ja, kun je aangeven hoe hoog deze opslag is?

