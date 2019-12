Pas op bij verlengen spaarhypotheek

Loopt de rentevasteperiode van je hypotheek af, dan krijg je een aanbod van de bank om de rente opnieuw vast te zetten. Die nieuwe rente is vaak lager dan de oude: goed nieuws dus. Maar bij een spaarhypotheek wordt bij een lagere rente de spaarpremie hoger. De hypotheeklasten dalen daardoor niet, maar stijgen. Veel banken en adviseurs melden wel het nieuwe rentepercentage maar niet de nieuwe (hogere!) spaarpremie.

Bankspaarhypotheek

Klanten met een (bank)spaarhypotheek moeten duidelijke informatie krijgen, als de rentevaste periode afloopt vindt de de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Consumentenbond is het daar mee eens.

Bij een (bank)spaarhypotheek is de rente op het spaardeel vaak gekoppeld aan de hypotheekrente. Betaal je vijf procent hypotheekrente, dan spaar je tegen hetzelfde rentepercentage. Bij een lagere hypotheekrente gaat ook de rente op het spaardeel omlaag en moet je maandelijks méér spaarpremie inleggen om het eindkapitaal te halen dat nodig is om de hypotheek af te lossen. De hypotheekrente is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, de spaarpremie niet. Zo kan het gebeuren dat je méér betaalt in plaats van minder lagere hypotheekrente.

Tip: Een langere rentevasteperiode tegen een hogere rente kan voordeliger uitpakken dan een kortlopende lage rente. Vraag bij de bank dus na wat je nieuwe spaarpremie wordt bij de verschillende rentetarieven vóórdat je een rente-aanbod accepteert. Kom je er niet uit, raadpleeg dan een adviseur.

Bron: www.afm.nl

