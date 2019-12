Eerste indruk|De Rabobank introduceert de Rabo BasisHypotheek; een hypotheek met basisvoorwaarden. Dit is een nieuwe, uitgeklede versie van de ‘gewone’ hypotheek van de Rabobank. De oude versie heet nu Rabo Plusvoorwaarden. De rente van de BasisHypotheek is lager dan die met Plusvoorwaarden. Wat zijn de overige verschillen?

De Rabobank is de laatste jaren niet de voordeligste aanbieder in hypothekenland maar zij hanteerde wel goede voorwaarden. Met de Basishypotheek komt daar verandering in. Je kunt daarmee bijvoorbeeld slechts 10% van de oorspronkelijke lening boetevrij aflossen, in plaats van 20% die bij de Rabobank gebruikelijk was. De rente is wel 0,2% lager dan bij de ‘gewone’ hypotheek van de Rabobank.

Hoewel de voorwaarden beduidend slechter zijn dan die van de oude Rabobank-hypotheek, scoort hij met testoordeel van 6,8 gemiddeld ten opzichte van ander hypotheekvoorwaarden.

Verschillen BasisHypotheek en Plusvoorwaarden

Verbetering

De hypotheekrente is bij de Rabo BasisHypotheek (hypotheek met basisvoorwaarden) lager dan bij Rabo Plusvoorwaarden (hypotheek met plusvoorwaarden).

Verslechtering

Bij de Rabo BasisHypotheek is rentemiddeling niet mogelijk. Dit betekent dat je een hoge hypotheekrente niet kunt middelen met een lagere rente als de hypotheekrente is gedaald.

Rentemiddelen is overigens niet de eerste keus als je wilt profiteren van de huidige lage rente, meestal kun je beter de hypotheeklening oversluiten. Een offerte voor de BasisHypotheek is 6 maanden geldig. Op zich is dat vrij lang, maar veel korter dan de geldigheid van een offerte voor Rabo Plusvoorwaarden, waar de geldigheid 1 jaar is.

Je kunt 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen. Dit is standaard bij de meeste banken, maar bij de Rabobank was dat al jaren 20% (in de jaren ’90 was dit bij de Rabobank overigens ook 10%).

Tot nu toe kreeg je bij de Rabobank op de renteherzieningsdatum altijd de rente die op die datum geldt als hij lager is dan wat je daarvoor moest betalen. Nu wordt die rente 3 maanden eerder in de offerte al vastgesteld. Dat kan ongunstig uitpakken als op de echte herzieningsdatum de rente nog verder is gedaald.

Alleen annuïteiten- en lineaire hypotheken zijn mogelijk met Rabo BasisHypotheek. Een spaarhypotheek of aflossingsvrije hypotheek of oversluiten naar de Rabo BasisHypotheek kan dus niet. De spaar- en aflossingsvrije hypotheek waren al 0,2% duurder dan de standaard annuïteitenhypotheek. Met de BasisHypotheek wordt het verschil dus 0,4%. Zeker voor een aflossingsvrije hypotheek is dat een flinke lastenverzwaring.

Heb je een restschuld overgehouden aan de verkoop van je oude woning, dan kun je die niet meefinancieren met de Rabo BasisHypotheek. Staat je huis onder water en moet je verhuizen, dan kun je bij de Rabobank alleen kiezen voor de duurdere hypotheek met Plusvoorwaarden.

Overige kenmerken en voorwaarden

Deze punten gelden voor zowel de Rabobank BasisHypotheek, als Rabo Plusvoorwaarden:

De Rabobank kent 3 tariefklassen (hoe meer je hebt geleend ten opzichte van je woningwaarde, hoe hoger de rente). Het aantal tariefklassen is dus klein. Ga je over een grens heen, dan kan je rente flink omlaag. Los je extra af en komt jouw lening daardoor in een lagere tariefklasse, dan verlaagt de Rabobank de rente pas na afloop van de rentevaste periode en niet tussentijds. Op verzoek is tussentijdse rente-aanpassing wel mogelijk.

Er geldt een duurzaamheidskorting van 0,5% op de hypotheekrente als je een duurzaam gebouwde nieuwbouwwoning koopt. Dit geldt alleen als je de rente 10 jaar vastzet.

Je krijgt 0,2% korting op je hypotheekrente als je een betaalrekening bij de Rabobank aanhoudt. Zonder die korting zal de Rabobank niet snel voordelig uit de bus komen in vergelijking met andere hypotheekverstrekkers. Wie een hypotheek bij Rabobank wil afsluiten, komt dus niet onder een Rabobank-betaalrekening uit.

