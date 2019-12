Eerste indruk|Zo'n miljoen Nederlanders heeft een huis onder water. De waarde van je woning is dan lager dan de hoogte van de hypotheek. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil onrust hierover wegnemen via de website Restschuldinfo.nl. Een prima initiatief; maar er zijn verbeteringen mogelijk.

Restschuldinfo.nl: review

In Nederland staan zo’n miljoen huizen onder water. Dat betekent dat bij ruim een miljoen woningbezitters de marktwaarde van hun woning lager is dan de hoogte van hun hypotheek. Dit wordt pas echt een probleem bij verkoop van de woning. Je blijft dan met een restschuld zitten. Niet vreemd dat veel huiseigenaren vragen over de waarde van hun woning hebben.

Om onnodige onrust hierover weg te nemen hebben de gezamenlijke banken de site Restschuldinfo.nl in het leven geroepen. Het doel van de website - een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) - is om woningbezitters erop te wijzen dat onderwaarde op een woning geen belemmering hoeft te zijn om te verhuizen. Dat wordt dan ook veelvuldig op de website gedaan.

Belangrijke informatie ontbreekt

Op zich juichen we het initiatief van de NVB toe. Ook zijn we tevreden over de kwaliteit van de algemene informatie op de website, die uitgebreid, correct en toegankelijk is. Datzelfde geldt ook voor het doorlopen van je eigen situatie (de situatiescan). Het stopt echter als we op aanbiederniveau komen; dan word je doorverwezen naar de geldgever of de tussenpersoon. De site was een echte verrijking geweest als ze ook antwoord zou geven op vragen als:

Werkt mijn geldgever mee bij het financieren van de restschuld?

Tot welk percentage van de waarde van de nieuwe woning kan ik de restschuld meefinancieren, als ik verhuis naar een koopwoning en ik een restschuld heb overgehouden aan de verkoop van de oude woning?

Bij welke geldgevers kan ik mijn restschuld meefinancieren als mijn oude hypotheek niet bij deze geldgever liep?

Helaas blijft deze informatie achterwege.

Standaard teksten, geen maatwerk

Een ander minpunt is dat de site werkt met standaard teksten die niet zijn toegesneden op de individuele situatie, zoals bij de rekenhulp voor de restschuld. Deze rekenhulp maakt alleen een simpele berekening, maar zodra het lastig wordt (zoals met een bank-of spaarhypotheek) loop je vast.

Geef je bijvoorbeeld aan dat de woning €100.000 waard is en dat de hypotheek €400.000 bedraagt, dan rekent de site voor dat je een restschuld hebt van €300.000, met de mededeling dat die schuld ‘geen belemmering’ hoeft te zijn om te verhuizen. Want: ‘In veel gevallen kan uw bank de restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek.’ De praktijk is helaas weerbarstiger. Bovendien is het altijd maatwerk. Uitgangspunt hierbij is dat het inkomen hoog genoeg moet zijn om de lasten van de totale lening te dragen.

Wat is de website Restschuldinfo.nl

Restschuldinfo.nl is een initiatief van de Nederlandse vereniging van Banken (NVB) en haar leden (de banken). De site bestaat uit een viertal rubrieken.

Situatiescan

Je kunt aan de hand van een rekenhulp nagaan wat je restschuld is. Daarna, of via een apart tabblad, volgt de zogenaamde eerste rubriek: de situatiescan. Dit is een programma dat in maximaal 10 vragen een antwoord geeft op de vraag of je - als je gaat verhuizen - te maken krijgt met een restschuld en of dit in jouw situatie problemen oplevert.

Hierbij houdt het programma onder meer rekening met de reden waarom je wilt verhuizen. Accepteer je bijvoorbeeld een nieuwe baan, dan krijg je een ander antwoord dan wanneer de verhuizing het gevolg is van echtscheiding. Uiteindelijk zal de site je vaak adviseren contact op te nemen met je bank of je tussenpersoon.

Voorbeelden en begrippen

Aan de hand van een drietal voorbeelden wordt een en ander toegelicht: Frank en Ellen willen samenwonen, Kees en Bianca gaan uit elkaar, Yvonne en Gerrit willen nog één keer verhuizen. Tot slot is er nog de Begrippenlijst en de rubriek Veelgestelde vragen.

Lees onze eerste indruk van restschuldinfo.nl