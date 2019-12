Conclusie: voordelig vanaf 15 jaar rentevast

Robuust is aantrekkelijk als je voorkeur uitgaat naar een rentevaste periode van 15 jaar of langer en niet in aanmerking komt voor hypotheekgarantie. Op de startdatum 2 oktober 2018 is Robuust Hypotheken voor hypotheken zonder hypotheekgarantie de voordeligste aanbieder bij een rentevaste periode van 15 jaar.

De hypotheekvoorwaarden zijn bovengemiddeld. De hypotheek kent geen echt zwakke punten. Voor bestaande bouw komen we op een testoordeel van 7,4 en voor nieuwbouw komen we op een testoordeel van 7,7.

Voor werknemers en zelfstandigen

Zowel mensen in loondienst als zelfstandigen komen in aanmerking voor een hypotheek. Startende ondernemers en zzp‘ers kunnen ook een hypotheek afsluiten. Met uitzondering van enkele specifieke beroepsgroepen kunnen ze wel minder lenen dan iemand die al 3 jaar een bedrijf heeft of in vaste loondienst is.

Voor hypotheken met NHG volgt Robuust Hypotheken volledig de voorwaarden die het NHG stelt.

De Robuust Hypotheek is duidelijk niet bedoeld voor ouderen met een relatief hoge hypotheek. Ben je 70 jaar of ouder en is de gewenste hypotheek hoger dan 80% van de waarde van de woning dan is een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Zo’n verzekering is op die leeftijd echter onbetaalbaar.

Is Robuust Hypotheken voordelig?

We vergeleken op 3 oktober 2018 de hypotheekrentes met die van de andere hypotheekverstrekkers.

Pas bij 15 jaar rentevast is Robuust Hypotheken een aanrader, maar dan ook echt. Geen enkele aanbieder biedt dan een lagere rente. Vanaf 16 jaar is Robuust Hypotheken voor leningen vanaf zo’n 75% van de waarde van de woning een subtopper.

Tot een rentevaste periode van 15 jaar geldt. Hoe korter de rentevaste periode en hoe lager de lening in procenten van de woningwaarde, des te duurder is Robuust Hypotheken.

Voor hypotheken met NHG is Robuust Hypotheken meestal niet aantrekkelijk. Alleen bij 15 jaar rentevast is het tarief concurrerend.

Over Robuust Hypotheken

Robuust Hypotheken wordt geïntroduceerd door Conneqt. Dit bedrijf is een onderdeel van de Blauwtrust Groep en ook verantwoordelijk voor de merken Hypotrust en IQwoon.

Bij Robuust Hypotheken is elke looptijd tot en met 30 jaar mogelijk. Ook bieden ze variabele rente aan.

Voordelen

Robuust Hypotheken is momenteel de voordeligste aanbieder voor een hypotheek met een rentevaste periode van 15 jaar.

Robuust Hypotheken vermindert de risico-opslag op de hypotheekrente automatisch als je door aflossingen in een lagere risicoklasse valt.

Je mag boetevrij aflossen als het geld uit eigen middelen komt.

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht.

Bij overlijden van jou of je partner kunnen de nabestaanden boetevrij aflossen of oversluiten naar de lagere dagrente.

Nadelen

Heb je nog een restschuld van je vorige woning, dan kun je die schuld bij Robuust Hypotheken niet meefinancieren.

