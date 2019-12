Schenken voor huis wint aan populariteit

Uit cijfers van ING blijkt dat meer kinderen door hun ouders worden gesteund bij het kopen van een huis dan vroeger. Van de huizenbezitters onder de 35 kreeg 18% enige vorm van financiële steun bij aankoop van de eerste woning. Voor 35-plussers geldt dat slechts in 8% van de gevallen.

Aantrekkelijk voor ouders

Het is voor jongeren steeds moeilijker om de aankoop van een woning te financieren. Ook voor de ouders kan schenken of lenen financieel aantrekkelijk zijn. Er zijn verschillende manieren om je kind te helpen bij de aankoop van een woning; of aan lagere woonlasten. Het meest voor de hand ligt een lening of een schenking, maar soms is het beter om als ouder zelf een woning te kopen en deze vervolgens aan je kind te verhuren.

Check welke optie het beste bij je past én hoe je het regelt.



Bron: ING Financieel fit Barometer/Consumentenbond

