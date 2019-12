Soorten advies en bemiddeling

Advies en bemiddeling door een onafhankelijke tussenpersoon

De tussenpersoon kan producten van verschillende aanbieders vergelijken. Je betaalt de tussenpersoon voor het advies. Denk aan:

Je weet niet welk product het beste aansluit bij jouw financiële situatie.

Je kennis over financiële producten is beperkt en je wilt geen groot risico lopen om het verkeerde product af te sluiten.

De tussenpersoon kan producten van verschillende aanbieders vergelijken. Je betaalt de tussenpersoon voor het advies, ook als je geen product sluit.

De hypotheek van de aanbieder van jouw keuze kun je alleen afsluiten via een onafhankelijke tussenpersoon.

Advies en bemiddeling door één aanbieder

Ook hier geldt dat je zelf de kennis niet voldoende hebt of daar niet de tijd voor wilt nemen. Het verschil is dat je alleen advies krijgt over de producten van de betreffende aanbieder. Je betaalt de aanbieder voor het advies.

Zelf afsluiten (execution only)

Als je voldoende kennis hebt, kun je zelf producten vergelijken. Afsluiten kan rechtstreeks bij de betreffende aanbieder, of via een financieel dienstverlener die ook bemiddeling aanbiedt. Je betaalt dan alleen voor de bemiddeling (tussenpersoon) of distributie (aanbieder). Overigens is het bij de meeste aanbieders niet mogelijk om een hypotheek execution only af te sluiten. Er zijn wel steeds meer tussenpersonen die hierbij behulpzaam zijn.

Kennis- en ervaringstoets

De aanbieder of tussenpersoon toetst vooraf of je over voldoende kennis en ervaring beschikt om het product zonder advies af te sluiten. Als de toets niet positief is, beslis je zelf of je toch het product zonder advies afsluit. Deze toets is niet verplicht bij uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen.

In de praktijk zijn er verschillende varianten, zoals online advies. Bedenk goed wat voor jouw situatie het beste is. Alles zelf doen bespaart je geld op korte termijn. Maar bij verkeerde keuzes kan het op lange termijn juist veel geld kosten.

Vergelijk de kosten

Vergelijk vóór je met een dienstverlener in zee gaat de kosten en diensten van de adviseurs. Werkt de adviseur met veel banken of verzekeraars samen of slechts met 1 of enkele aanbieders? Vergelijk vooraf verschillende dienstverleningsdocumenten.

Lees ook: