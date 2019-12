Risico-opslag omlaag bij (bank)spaarhypotheek

Tijdens de looptijd van je hypotheek stort je maandelijks een bedrag op een gekoppelde bankspaarrekening of spaarverzekering. In hoeverre houden banken rekening met deze spaarpot bij het bepalen van de risicoklasse en daarmee de risico-opslag?

Bij een (bank)spaarhypotheek ben je verplicht om het opgebouwde spaarsaldo bij afkoop of op de einddatum te gebruiken om de hypotheek af te lossen. Over dit deel van de lening loopt de bank dus geen risico. In hoeverre houden banken hiermee rekening bij het bepalen van de juiste risicoklasse?

Wat is risico-opslag eigenlijk? Je hypotheekrente bestaat uit een basisrente en een risico-opslag. Je krijgt met deze opslag te maken als de hypotheek die je afsluit relatief hoog is ten opzichte van je woningwaarde. Dit is risico-opslag

Beleid bij (bank)spaarhypotheken

De tabel laat zien of het mogelijk is om tijdens de rentevaste periode de risico-opslag te laten verlagen of vervallen, omdat het opgebouwde kapitaal op de gekoppelde kapitaalverzekering of bankspaarrekening voldoende is gestegen.



Aanbieder Bankspaarhypotheek Spaarhypotheek bankspaarrekening bij de bank spaarpolis bij de aanbieder spaarpolis bij andere verzekeraar ABN Amro ja nvt ja Aegon ja ja nvt Achmea (oude hypotheekvormen) nee nee nee Allianz nee nee nee Argenta nvt nee nee ASR nvt ja nvt BLG Wonen ja, in overleg ja, in overleg nvt Centraal Beheer nee nee nee Delta Lloyd nee nee nee Florius ja ja ja Hypotrust nvt nee nee ING nee ja nee Lloyds Bank nvt nvt nee MoneYou ja ja ja Nationale-Nederlanden ja ja nvt Obvion nee nvt nee Philips Pensioenfonds nvt nvt ja Rabobank ja, naar keuze automatisch ja ja Reaal nvt nvt nvt RegioBank ja, in overleg ja, in overleg nvt SKP HQ Hypotheek nee nee nee SNS ja, in overleg ja, in overleg nvt Syntrus Achmea nvt nvt ja Van Lanschot nvt ja ja Woonfonds nee nee nee

peildatum: 14 oktober 2019

Beleid bij andere leven-/beleggingshypotheken

Heb je nog een hybride of beleggingshypotheek met een gekoppelde kapitaalverzekering? Aegon, Rabobank en Van Lanschot houden ook in dit geval rekening met het opgebouwde kapitaal. Bij RegioBank en SNS telt het saldo alleen mee als er sprake is van een gegarandeerd eindkapitaal. Raadpleeg een financieel adviseur voor meer informatie.

