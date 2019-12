Spaarhypotheken in 2013

Dat betekent dat je de hypotheekrente niet mag aftrekken als je toch zo'n hypotheek afsluit. Daar komt nog bij dat je soms belasting moet betalen over het spaardeel. Kortom: kies vanaf 2013 voor een andere hypotheek, bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek.

Maar hoe zit het nu met een bestaande spaarhypotheek?

Rekening of verzekering in box 1

Wie op 31 december 2012 al zo'n hypotheek heeft, kan ook na 1 januari 2013 de rente op de lening blijven aftrekken. Hij hoeft dan óók geen belasting te betalen over het opgebouwde vermogen. Zelfs niet nadat hij verhuist of zijn hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker. De uitkering blijft onder voorwaarden nog steeds onbelast.



Verzekering in box 3

Veel mensen hebben een spaar- of verzekeringsproduct in box 3. Ook dan blijft de rente op de lening aftrekbaar na 1 januari. Het is dan geen kapitaalverzekering eigen woning, ook al kan de uitkering best worden gebruikt voor aflossing. Bij een product in box 3 bestaat geen verplichting tot het aflossen van de eigenwoningschuld. De adviseur vertelde je misschien dat je zo flexibeler bent en dat je de polis of rekening, tegen de tijd dat je er belasting over moet gaan betalen, altijd nog kunt overhevelen naar box 1.

Dan moet je alert zijn, want door de aankomende wijziging is dat vanaf 1 april 2013 niet meer mogelijk. Tot die datum kun je de overstap eenvoudig maken, door in de overeenkomst op te laten nemen dat de uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld.

Heb je zo'n rekening of polis in box 3, dan zal de aanbieder van het product je daar waarschijnlijk op wijzen, zodat je de afweging kunt maken de polis voor 1 april alsnog over te brengen naar box 1. Het hangt van je situatie af wat je het best kunt doen. Voor de renteaftrek maakt het niet uit, maar je bespaart soms veel belasting (1,2% vermogensrendementsheffing) over het opgebouwde kapitaal, als je de polis of rekening overhevelt naar box 1.

