Hoewel Selectief Hypotheken een concurrerend tarief heeft, is het gezien de matige voorwaarden toch geen aanrader. Voor dezelfde prijs kun je een betere hypotheek krijgen. Ons testoordeel voor de voorwaarden is een 5,4: daarmee staat hij op een gedeelde laatste plaats (peildatum: 15 mei 2015).

Voor weinig mensen

De Start Hypotheek van Selectief Hypotheken is er lang niet voor iedereen.

Je kunt hem alleen krijgen als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit. Vanaf 1 juli 2015 kun je geen hypotheek met NHG meer afsluiten voor woningen die duurder zijn dan €231.132.

Met een nieuwbouwwoning kom je niet in aanmerking voor de Start Hypotheek.

Mensen met een (goed lopend) eigen bedrijf en freelancers kunnen hem evenmin krijgen.

De Start Hypotheek is alleen interessant voor starters op de woningmarkt, maar staat in principe ook open voor mensen die voor 2013 een eerste huis kochten. Als doorstromer moet je wel overstappen naar een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Dat is geen aanrader, want die hypotheekvormen leiden tot hogere maandlasten en/of vermindering van de hypotheekrenteaftrek.

Lage rente

Behoor jij wel tot de selecte doelgroep van de Start Hypotheek? De rentetarieven zijn scherp . Bij een rentevaste periode van 10 jaar bedraagt de rente momenteel slechts 2,25% (effectieve rente op 15 mei 2015) . Daarmee is alleen de Voordeel Lijn Annuïteitenhypotheek van Woonfonds een fractie goedkoper (2,24%).

De Start Hypotheek van Selectief Hypotheken deelt deze tweede plaats met:

Hypotheekcentrum voor Academici

ING

SNS Bank

ASR

MUNT hypotheken

MoneYou

Nadelen

De Start Hypotheek van Selectief Hypotheken is tóch geen aanrader, want de andere partijen met 2,24% en 2,25% rente hebben stuk voor stuk betere voorwaarden. De volgende voorwaarden zijn bijvoorbeeld ongunstig:

De geldigheidsduur van de offerte van de Start Hypotheek is erg kort, annuleren kost altijd geld, een overbruggingskrediet is geen optie en de voorwaarden voor een verbouwdepot zijn ongunstig.

Je kunt de Start Hypotheek bij verhuizing alleen meenemen als de hypotheken meteen op elkaar aansluiten.

Extra aflossen mag alleen als je €5000 of meer kunt aflossen in één keer. Dat is een veel hoger minimumbedrag dan in de rest van de markt, waar €2000 tot nu toe het hoogste minimum was.

Risico

De Consumentenbond juicht nieuwe initiatieven op de hypotheekmarkt toe, omdat zij de gevestigde banken uitdagen. Wel moeten we erop wijzen dat kiezen voor nieuwe toetreders op de markt altijd een risico met zich meebrengt voor na afloop van de rentevaste periode. De kans dat deze partijen zich dan hebben teruggetrokken van de markt, is groter dan bij gevestigde partijen. Het is ook vaak voorgekomen dat relatief jonge initiatieven zich in bepaalde fases doelbewust uit de markt prijzen met rentes die veel hoger zijn dan die van de concurrentie. Overstappen na afloop van de rentevaste periode brengt extra kosten met zich mee.

Pilot

Selectief Hypotheken heeft aangegeven dat het nog om een pilotfase gaat. Ze zullen nog onderzoeken of de doelgroep en/of het product verder zullen worden uitgebreid.

Peildatum van deze review: 15 mei 2015.

Wat is de Start Hypotheek?

Selectief Hypotheken is op de markt gebracht door het moederbedrijf van Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Selectief Hypotheken biedt sinds april 2015 annuïteitenhypotheken en lineaire hypotheken aan onder de naam 'Start Hypotheek'. Opvallend aan de Start Hypotheek is dat het geld afkomstig is van de Canadese financiële groep Maple Bank.

Belofte

Selectief Hypotheken prijst het product aan om de duidelijke voorwaarden, het snelle proces en het zeer aantrekkelijke rentetarief.

Alleen via tussenpersoon

Je kunt de Start Hypotheek alleen afsluiten via de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Niet alle vestigingen van deze tussenpersonen bieden de Start Hypotheek aan. Op de website van Selectief Hypotheken vind je de vestigingen die de Start Hypotheek aanbieden bij jou in de buurt.

