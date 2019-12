Nu ook bij SNS hypotheek afsluiten zonder adviseur

Volgens SNS is het hypotheekaanbod voor starters veel overzichtelijker geworden. Zo mag je niet meer dan 100% van de waarde van je huis lenen. Hierdoor is het risico dat je ‘onder water’ komt te staan afgenomen. Ook zijn er in feite nog maar 2 hypotheekvormen fiscaal aftrekbaar voor starters . Bij SNS kunnen zij zonder adviseur zelfs alleen terecht voor een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 of 20 jaar.