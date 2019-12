Huis en hypotheek: grootste veranderingen 2017

Nieuws|De woningmarkt zit flink in de lift, maar het kopen van een huis wordt er niet voor iedereen makkelijker op. Zo mag je in 2017 minder lenen dan vorig jaar. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

NHG-grens omhoog

De bovengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is per 1 januari €245.000 (was €231.132 in 2016) en weer gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Een lening met NHG is gunstig. Je betaalt dan minder rente en je loopt minder risico bij gedwongen verkoop van je huis, bij bijvoorbeeld echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

Versoepeling spaar- of beleggingshypotheek

Voorheen moest je minimaal 15 of 20 jaar premie hebben betaald om een kapitaalverzekering af te kopen zonder belasting te betalen over de opbrengst.

Afkopen en belastingvrij aflossen

Per 2017 geldt voor oude spaar- en beleggingshypotheken dat je de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarverzekering eigen woning (SEW) en beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) altijd kunt afkopen:

bij verkoop van je oude woning als je al een nieuwe woning hebt gekocht.

als je schuldhulpverlening krijgt van de gemeente (of als blijkt dat je de woonlasten niet meer kunt betalen).

Wel blijf je verplicht om met de uitkering van de verzekering de woningschuld af te lossen. Het is niet altijd gunstig om je spaar- of beleggingsverzekering af te kopen. Raadpleeg hiervoor een adviseur.

Extra aflossen

Huiseigenaren met een spaarhypotheek of beleggingshypotheek kunnen voortaan altijd belastingvrij hun kapitaalverzekering of bankspaarrekening gebruiken voor de aflossing van de hypotheek. Je mag na extra aflossing de restanthypotheek na afloop van de rentevaste periode in 1x aflossen met het bedrag uit de spaarpolis of bankspaarrekening als het vermogen dat je bij elkaar hebt gespaard even hoog is als de resterende hypotheek.

Lagere maximale hypotheeksom

Sluit je in 2017 een hypotheek af, dan mag je nog maar 101% van de marktwaarde van de woning lenen. In 2016 was dat nog 102%. Daarnaast zijn per 1 januari de regels voor de maximale hypotheek op het inkomen aangepast. Ook deze wijziging zorgt ervoor dat je minder kunt lenen. Met andere worden: de maximale hypotheeklening die je in nu kunt krijgen, is lager dan die je in 2016 zou hebben gekregen. Wel weegt het tweede inkomen bij tweeverdieners wat zwaarder mee, waardoor zij een iets duurdere woning kunnen kopen.

Daling hypotheekrenteaftrek

Het maximale percentage waartegen je hypotheekrente mag aftrekken, gaat elk jaar met een 0,5% omlaag, tot 38% in 2042. In 2017 ligt de bovengrens op 50% (dat was 50,5% in 2016). Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen vanaf €67.072 (hoogste belastingschijf).

