Stop met verpanden overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek

3 Highlights uit het artikel

1. Overlijdensrisicoverzekering (ORV) vaak niet meer verplicht bij hypotheek

Verpanding van een ORV is niet altijd meer nodig, omdat banken in de afgelopen jaren soepeler zijn geworden. Dat geldt voor nieuwe én bestaande hypotheekleningen. Je kunt vaker zelf bepalen of een ORV in jouw situatie handig is. Er zijn kansen om kosten te besparen.

2. Houd je flexibiliteit en verpand een ORV niet

Voor nabestaanden is een ORV-uitkering die ze naar eigen inzicht kunnen gebruiken veel handiger dan aflossen. Daarom kun je een ORV beter NIET verpanden aan de bank.

3. Geldverstrekkers vertellen je niet altijd dat een ORV niet nodig is

Je profiteert als huizenbezitter alleen van de versoepelingen in hypotheekvoorwaarden als je zelf in actie komt. Geen ORV sluiten of een ORV met lagere dekking scheelt je in maandelijkse kosten.