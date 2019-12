Strengere hypotheekeisen vanaf 1 juli

Nieuws|Het maximale bedrag waarmee je een hypotheek kunt afsluiten met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat per 1 juli omlaag. Om dan nog voor NHG in aanmerking te komen, mogen de aankoopkosten niet hoger zijn dan €245.000. Nu is dat nog €265.000. Daarnaast moeten potentiële huizenkopers rekening houden met strengere leennormen en een hogere hypotheekrente.