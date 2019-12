Eerste indruk|De Thuis Hypotheek van Centraal Beheer verdient vooral aandacht, omdat klanten automatisch een lagere rente krijgen als ze door verplicht of vrijwillig extra aflossen in een lagere risicoklasse komen. We nodigen Achmea uit om dit ook zo snel mogelijk bij de overige hypotheken van Centraal Beheer en Woonfonds door te voeren.

Op de peildatum 4 mei 2016 is de Thuis Hypotheek vooral heel voordelig voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in combinatie met een rentevaste periode van 20 of 30 jaar. De hypotheekvoorwaarden zijn met een testoordeel van 7,0 iets boven het gemiddelde van 6,6.

Update: sinds december 2016 is het mogelijk de Thuis Hypotheek zelf online af te sluiten zonder advies (dit wordt ook 'execution-only' genoemd).

Voor consumenten die in aanmerking komen voor een hypotheek NHG en die graag de rente voor 20 of 30 jaar willen vastzetten, is de Thuis Hypotheek een gunstig geprijsde hypotheek met redelijk goede voorwaarden. Voor overige consumenten zijn er betere alternatieven.

De Thuis Hypotheek is verkrijgbaar als:

De combinatie van automatische renteaanpassing bij verlaging van de restschuld met veel risicoklassen verdient navolging. Achmea laat zien dat het kan. Het is dus hoog tijd dat Achmea deze automatische renteaanpassing ook gaat toepassen bij de overige hypotheken die zij aanbiedt onder de labels Centraal Beheer Achmea, FBTO en Woonfonds.

Een Thuis Hypotheek is verkrijgbaar via een tussenpersoon die is aangesloten bij DAK, De Hypotheker, De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek en VCN of online op centraalbeheer.nl.

Voordelen

Thuis Hypotheken controleert elke maand of de rente niet omlaag kan, omdat de schuld door aflossing zover is gedaald dat deze in een lagere risicoklasse thuishoort. Dit speelt overigens alleen bij hypotheken zonder NHG, want bij hypotheken met NHG is er geen sprake van risicoklassen. Omdat de bank weinig risico loopt, betaal je geen risico-opslag.

Als je in aanmerking komt voor NHG en jouw voorkeur gaat uit naar een rentevaste periode van 20 of 30 jaar, is het een voordelige hypotheek (peildatum 4 mei 2016).

De Thuis Hypotheek kent, afgezien van de hypotheek met NHG, nog 9 risicoklassen. Dit is gunstig in combinatie met een automatische aanpassing van de rente.

De Thuis Hypotheek is relatief voordelig voor klanten met een tophypotheek. De rente ligt 'slechts' 0,45% hoger dan voor de basishypotheek en bovendien gaat deze rente door aflossen vrij snel omlaag.

Jaarlijks mag 20% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij afgelost worden.

Nadelen

Rentevaste periodes van 20 en 30 jaar zijn alleen mogelijk met NHG. Laat dat toevallig net de enige rentevaste periodes zijn waarbij de Thuis Hypotheek tot de voordeligste in de markt behoort.

Thuis Hypotheek rekent voor de aflossingsvrije en de bankspaarhypotheek een hypotheekrente die 0,1% hoger ligt dan die van de annuïteiten- en lineaire hypotheek.

De Thuis Hypotheek is uitgesproken duur voor oude hypotheken waarvan de restschuld hoger is dan 102% van de marktwaarde. Die rente ligt maar liefst 0,45% hoger dan de hoogste risicoklasse voor een starter (102% van de marktwaarde).

Lagere restschuld, lagere rente

De laagste rente vraagt de Thuis Hypotheek voor leningen met NHG. Tot en met een rentevaste periode van 10 jaar geldt diezelfde rente ook voor leningen zonder NHG waarvan de schuld niet hoger is dan 60% van de waarde van de woning. Bij een rentevaste periode van 15 jaar is NHG maar liefst 0,35% voordeliger dan een basishypotheek van maximaal 60% van de waarde van de woning.

Bij een hogere hypotheek gaat de rente in 5 stappen van 0,05% en 2 stappen van 0,10% geleidelijk omhoog. Voor een tophypotheek van 102% van de woningwaarde ligt de rente 0,45% hoger. Dat is een stuk lager dan gebruikelijk in de markt.

Boven 102% van de marktwaarde bedraagt de opslag maar liefst 0,9%. Deze risicoklasse geldt echter alleen voor bestaande hypotheken, die zijn overgesloten naar de Thuis Hypotheek.

Elke maand toetst de geldgever de hoogte van de restschuld. Zodra de schuld in een lagere risicoklasse komt wordt de rente verlaagd. Hieraan kunnen de meeste aanbieders een voorbeeld nemen.

Als je start met een maximale financiering van 102% van de woningwaarde en een rentevaste periode van 10 jaar (rente 2,65%) dan gaat al na 11 maanden de rente omlaag naar 2,60% en na 36 maanden naar 2,50%.

Offerte

Na acceptatie van de offerte blijft het renteaanbod nog 3 maanden geldig. Deze termijn kan met 6 maanden verlengd worden. De kosten voor het verlengen van de offerte bedragen 0,25% van het hypotheekbedrag per maand. Deze worden alleen in rekening gebracht indien de rente is gestegen. Annuleer je een reeds geaccepteerde offerte dan betaal je geen boete. Na het tekenen van de offerte staat de hypotheekrente vast.

Bouwdepot

Bij een nieuwbouwwoning wordt het huis meestal in delen betaald. Je sluit wel al de hypotheek af die je uiteindelijk nodig hebt. Het deel van de hypotheek dat je nog niet gebruikt wordt in een zogenaamd bouwdepot gestort. De maximum looptijd van het bouwdepot bedraagt 24 maanden. Je krijgt over het tegoed in het depot 1% minder rente dan de hypotheekrente die je betaalt. Pakweg de helft van de banken vergoedt in dat geval de hypotheekrente. Die regeling is een stuk gunstiger.

Overlijdensrisicoverzekering soms verplicht

Is de hypotheek hoger dan 80% van de waarde van de woning dan moet je voor het meerdere een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Stel de waarde van de woning bedraagt €300.000 en de hypotheek is €306.000, dan moet de verzekerde som van de overlijdensrisicoverzekering minimaal €66.000 zijn. Zoals bij alle banken ben je vrij in de keuze van de verzekeraar.

Boetevrij aflossen

Je mag jaarlijks 20% boetevrij aflossen. De berekeningsmethode van de boete is gelijk aan die van de overgrote meerderheid van de banken. De minimale extra aflossing bedraagt €25. Een extra aflossing hoeft niet van tevoren aangekondigd te worden.

Bij verhuizen mag je boetevrij aflossen. Is de rente van de oude lening lager dan de rente voor nieuwe leningen, dan mag je die oude rente meenemen naar de nieuwe hypotheek. Voorwaarde is wel dat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten binnen 6 maanden na het aflossen van de oude hypotheek.

Rentevaste periodes

Bij de Thuis Hypotheek heb je de keus uit variabele rente en 1, 5, 7, 10 en 15 jaar rentevast. Heb je een hypotheek met NHG dan kun je ook kiezen voor 20 of 30 jaar rentevast. In feite is dit de doelgroep van de Thuis Hypotheek.

