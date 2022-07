Conclusie: een mooi initiatief maar niet altijd het voordeligst

Bij Triodos is de hypotheekrente gekoppeld aan het energielabel van de woning. Hoe energiezuiniger je huis, hoe lager de rente. Bij de biobased hypotheek krijg je een extra rentekorting van 0,15%. Je energiezuinige huis moet dan (deels) gebouwd zijn met duurzame materialen. Zoals hout, stro en vlas. Een mooi initiatief om het duurzaam bouwen te stimuleren. Triodos hanteert een scherpe rente en eindigt in onze rentevergelijkingen in de top 3. In sommige situaties is een andere aanbieder toch voordeliger. In onze rentevergelijker kun je actuele hypotheekrentes van aanbieders vergelijken. En vind je de scherpste aanbieding met informatie over de voorwaarden. Bij Triodos zijn veel voorwaarden marktconform. Maar een aantal zijn beter of slechter dan gemiddeld in de markt.



Wat is een biobased woning?

Een biobased woning stoot tijdens de bouw en tijdens het wonen nauwelijks CO2 uit. Het verlagen van CO2-uitstoot is een belangrijke klimaatdoelstelling. Bij de bouw wordt er voor een groot deel gebruik gemaakt van plantaardige bouwmaterialen zoals hout, bamboe, kurk, stro, vlas en hennep. Na het oogsten groeien deze grondstoffen binnen 10 jaar weer terug. Bij traditionele bouwmaterialen zoals steen, klei en olie doet de natuur daar veel langer over.

Hoe werkt het?

Om te beoordelen hoe duurzaam een woning is maakt Triodos gebruik van de maatstaf Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Dit is een maatstaf die aangeeft wat de milieubelasting is van de gebruikte materialen voor het gebouw. Hoe lager de score hoe duurzamer het gebouw is. Voor de Triodos Biobased hypotheek moet de MPG-waarde 0,45 of lager te zijn. Je vindt de MPG-waarde van een woning in de Omgevingsvergunningsaanvraag.

Voordelen

Triodos biedt een rentekorting van 0,15% ten opzichte van het voordeligste energielabel.

De bank bekijkt maandelijks of een eventuele risico-opslag omlaag kan als de hypotheekschuld lager is geworden.

De hypotheekofferte voor je hypotheekaanvraag is 9 maanden geldig. Dat is langer dan bij veel andere aanbieders. Maar na die 9 maanden kun je de offerte niet verlengen. Heb je meer tijd nodig? Dan moet je een nieuwe hypotheekaanvraag doen. En krijg je een nieuwe rente. Die kan hoger of lager uitvallen.

Je mag 15% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag aflossen zonder dat je een boete hoeft te betalen. Die 15% is hoger dan gemiddeld. Vaak is het 10%.

Nadelen