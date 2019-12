Eerste indruk|Tulp Hypotheken is een nieuwe aanbieder. Tulp heeft als doelgroep de starter met een huis boven de hypotheekgarantiegrens van €265.000, die meer dan 90% van de waarde van de woning leent en die kiest voor een rentevaste periode van 20 jaar of langer. Het begin is veelbelovend.

Conclusie: voordelig bij 20 jaar rentevast

Op sommige punten zijn de voorwaarden veel beter dan gemiddeld: zoals boetevrij je hypotheek aflossen. Ook is Tulp aantrekkelijk als je voorkeur uitgaat naar een rentevaste periode van 20 jaar of langer. Dat geldt zeker als de hypotheek hoger is dan 90% van de waarde van de woning en je niet in aanmerking komt voor hypotheekgarantie. Momenteel is er geen enkele bank die dan lagere rentes biedt.

Update november 2018: verhuisregeling aangepast

Bij de start Tulp Hypotheken waren de voorwaarden bij het meenemen van de lage rente bij verhuizing onder de maat. Je kon de rente namelijk alleen meenemen als het transport van de nieuwe woning bij de notaris eerder plaatsvond dan het transport van de oude woning. Tulp Hypotheken heeft zich onze kritiek aangetrokken en deze voorwaarde voor zowel bestaande als nieuwe klanten geschrapt.

Wat is Tulp Hypotheken?

Tulp Hypotheken worden verstrekt door de nieuwe geldgever Tulpenhuis 1 BV. Dit bedrijf trekt het benodigde kapitaal aan van (buitenlandse) investeerders.

Voor wie is Tulp Hypotheken?

Zowel mensen in loondienst als zelfstandigen komen in aanmerking voor een hypotheek. Je kunt geen nieuwbouwwoning financieren met Tulp. Tulp Hypotheken is vooral interessant voor starters die veel lenen en kiezen voor een rentevasteperiode van 20 jaar of langer. Kom je in aanmerking voor een hypotheek met NHG dan valt Tulp Hypotheken af. Er zijn dan veel voordeliger aanbieders.

Check: is Tulp Hypotheken voordelig? We vergeleken op 19 juni 2018 de hypotheekrentes van een annuïteitenhypotheek voor de rentevaste periodes die Tulp Hypotheken aanbiedt: 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar rentevast. Voor hypotheken met NHG is Tulp Hypotheken uitgesproken duur. Voor looptijden van 5 en 10 jaar zijn er voldoende goedkopere geldgevers te vinden. Vanaf 20 jaar rentevast is Tulp heel concurrerend. Voor een lening boven 90% van de woningwaarde is Tulp zelfs de voordeligste aanbieder. Bij de vergelijking hielden we rekening mee dat een aantal banken de rente automatisch verlagen als je aflost.

Voordelen

Tulp Hypotheken is momenteel de voordeligste aanbieder voor een hypotheek hoger dan 90% van de waarde van de woning en een rentevaste periode van 20 jaar of langer.

Tulp Hypotheken vermindert de risico-opslag op de hypotheekrente automatisch als je hebt afgelost en je daardoor in een lagere risicoklasse terecht komt.

Je mag jaarlijks maar liefst 25% van de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek zonder boete aflossen. Bij de overstap naar de lagere dagrente houdt Tulp Hypotheken ook rekening met dit boetevrij deel. Dit is de meest royale regeling in de markt.

Heb je de offerte getekend en is de actuele rente lager op het moment dat je bij de notaris zit? Dan krijg je de lagere actuele rente en kost dit niets extra. Hetzelfde principe geldt ook bij renteherziening.

Nadelen

Heb je je oude woning nog niet verkocht en heb je het geld uit dit huis nodig voor je nieuwe huis, dan kun je bij Tulp Hypotheken geen overbruggingskrediet afsluiten.

Heb je nog een restschuld van je vorige woning, dan kun je die schuld bij Tulp Hypotheken niet meefinancieren.

Overlijdt je partner die niet heeft getekend, dan mag je niet boetevrij de hypotheek aflossen of zonder boete overstappen naar de actuele rente bij Tulp Hypotheken als die op dat moment lager is dan jouw hypotheekrente.

Jouw nabestaanden kunnen bij jouw overlijden niet boetevrij overstappen naar de actuele rente bij Tulp Hypotheken als die op dat moment lager is dan jouw hypotheekrente.

Geen rentemiddeling mogelijk.

