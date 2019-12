Tussenpersoon niet altijd nodig bij aanpassing hypotheek

Als je de hypotheek wilt aanpassen, stuurt een aantal geldverstrekkers je bijna standaard naar een tussenpersoon, met alle kosten van dien. Bij bepaalde aanpassingen is dat logisch, omdat ze grote fiscale en dus financiële gevolgen kunnen hebben. We zien echter niet in waarom een klant langs een adviseur moet als hij de hypotheek wil openbreken voor een lagere rente. Het Kifid is het met ons eens.

Oordeel klachteninstituut Kifid

In een uitspraak van 3 september 2015 oordeelde het financieel klachteninstituut Kifid dat ‘Florius niet de eis mag stellen dat het advies van een adviseur nodig is voor kleine wijzigingen die inherent zijn aan het afgesloten product en waarvoor een consument in het algemeen geen advies zou inwinnen’. Deze uitspraak had betrekking op een klacht van een consument die wilde overstappen op de lagere dagrente. Florius eiste inschakeling van een adviseur, met een rekening van €650 als gevolg.

Deze uitspraak (Kifid, 2015-252) kun je gebruiken als de bank eist dat de aanpassing via de tussenpersoon moet lopen. Zeker als andere banken dit niet eisen, is de kans groot dat het Kifid de consument gelijk geeft. Denk hierbij aan aanpassen van de overlijdensrisicoverzekering en de rente-opslag bij de hypotheek, het storten van een extra premie in een (bank)spaarhypotheek en het oversluiten naar de lagere dagrente.

Grote verschillen tussen geldgevers

Uit ons overzicht blijkt dat er grote verschillen zijn in de kosten die hypotheekverstrekkers rekenen. Bij Lloyds Bank bijvoorbeeld kun je vrijwel alles gratis of tegen lage kosten aanpassen. SNS verlangt voor heel veel aanpassingen dat je advies inwint en rekent daar de hoofdprijs voor. Bij NIBC kun je een aantal aanpassingen zelf doen, op voorwaarde dat je slaagt voor kennis- en ervaringstoets. Zo niet dat moet je alsnog langs de adviseur.

Bij de keuze voor een hypotheekverstrekker komt de hoogte van de rente natuurlijk op de eerste plaats. Als 2 banken vrijwel even duur zijn, dan kun je het beste kiezen voor een bank die je niet voor elke aanpassing aan de hypotheek laat betalen.

Provisieverbod

Vóór 2013 leek het advies van een adviseur gratis. Maar hij werd betaald door de aanbieder, die deze kosten verwerkte in de hypotheekrente en in de premie van de levensverzekering. Dit systeem leidde tot uitwassen. Een deel van de adviseurs lieten zich bij het advies vooral leiden door de provisie. De overheid heeft daarom een provisieverbod voor hypotheken en levensverzekeringen ingesteld. De adviseur wordt nu alleen nog betaald door de klant. De meeste hypotheken en levensverzekeringen zijn echter afgesloten vóór het provisieverbod. Het lijkt dan logisch dat de klant recht heeft op advies en hulp zolang de hypotheek of verzekering loopt. Helaas is dat maar beperkt het geval.

Richtlijnen

De organisatie van financiële Dienstverleners (OvFD), waarbij honderden hypotheekadviseurs en -ketens zijn aangesloten, heeft richtlijnen opgesteld over het rekenen van kosten. Er is een duidelijk onderscheid tussen informatie, signalering door de tussenpersoon en advies. Er zijn 3 soort diensten

Categorie 1: omvat gratis diensten, zoals:

beantwoording vragen over het oorspronkelijke advies

signaleren en informeren over nieuwe wetten en regelgeving

informatie van aanbieder inzake het product doorgeven aan klant

gewijzigde klantgegevens doorgeven aan aanbieder

signalering einde rentevaste periode

fiscale vragen beantwoorden over aftrekbaarheid, voorlopige teruggave, belastingaangifte in relatie tot het advies of het product

Categorie 2: voor de activiteiten uit deze categorie kan de tussenpersoon onderhandelen met de klant. Heeft de tussenpersoon in het verleden al provisie ontvangen, dan moet hij hiermee rekening houden bij de hoogte van de kosten. Ga dus niet zomaar akkoord met de kosten voor een bepaalde dienstverlening als je denkt dat je dubbel gaat betalen, maar onderhandel over de prijs.

Voorbeelden van diensten uit deze categorie zijn:

begeleiding klacht over aanbieder

begeleiding bij betalingsachterstanden (verzoek vanuit klant)

vraag over wijziging persoonlijke situatie

begeleiding bouwdepot

begeleiding, advisering, onderhandelen nieuwe rentevaste periode

advies tussentijds lagere rente dankzij gestegen waarde woning (vervallen rente-opslag)

signaleren en informeren tussentijds lagere rente bij huidige of andere aanbieder

monitoring variabele hypotheekrente

signaleren en informeren extra premiestorting of inleg, premie vrijmaken of afkoop

Categorie 3: omvat nieuwe diensten waarvoor de klant betaalt. Bij een hypotheek betreft dit onder meer:

advies over nieuwe wetten en regelgeving

de verhoging van de hypotheek

een tweede hypotheek

omzetten naar andere hypotheekvorm

een hypotheekaflossing

ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

advies extra premiestorting of inleg

premie vrijmaken

afkoop van een levensverzekering

Verder valt in categorie 3 advies over:

pensionering

overlijdensrisicoverzekering

woonlastenverzekering

scheiding

kapitaalverzekering eigen woning

bankspaarrekening

Tips

Kiezen van een hypotheekaanbieder:

Informeer bij je tussenpersoon of hij ook met die aanbieder zaken doet. Is dat niet het geval, laat hem dan links liggen.

Vraag aan de tussenpersoon of hij gemotiveerd wil aangeven waarom zijn keuze op een specifieke aanbieder is gevallen en waarom andere, wellicht goedkopere opties zijn afgevallen.

Zeker bij een hypotheek is het erg handig als je niet voor elke aanpassing langs de tussenpersoon moet of aan de bank flinke kosten moet betalen. Let hierop bij het afsluiten.

Ook al zijn de afsluitkosten voor een hypotheek bij een bank doorgaans honderden euro's lager, dan een hypotheek afsluiten via een (onafhankelijke) tussenpersoon, staar je niet blind op de afsluitkosten. Focus je bij de keuze voor een aanbieder vooral op de rente. Een 0,1% lagere rente over 30 jaar levert bij een annuïteitenhypotheek een kleine €4000 voordeel op. Kijken we alleen naar de eerste 10 jaar dan levert dat nog altijd ruim €2000.

De Consumentenbond ziet niets in abonnementen die bij een hypotheek worden afgesloten. Je betaalt veel geld voor een beperkte dienstverlening. Als je bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek wilt afsluiten of de hypotheek wilt verhogen, krijg je gewoon weer een rekening.

Stuurt de geldgever je naar een tussenpersoon voor een aanpassing aan de hypotheek die je bij veel andere aanbieders wel zelf mag regelen, dan hoef je dat niet te accepteren. Wijs de geldgever op uitspraak 2015-252 van het Kifid, waarin deze de consument op dit punt in het gelijk stelt. Blijft de bank bij haar beslissing dan kun je een stap naar het Kifid overwegen.

Kiezen van een tussenpersoon:

Ga alleen in zee met een tussenpersoon die zonder voorbehoud de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid accepteert.

Elke tussenpersoon behoort online een dienstverleningsdocument (DVD) beschikbaar te hebben. Is dat niet het geval of is de DVD verouderd, dan kun je deze tussenpersoon gerust links laten liggen.

In de DVD staat of de tussenpersoon (voor een deel) eigendom is van een financiële aanbieder. Dat kan de objectiviteit van zijn advies beïnvloeden. In de DVD moet de tussenpersoon ook aangeven of hij een beperkt aantal producten of een groot aantal producten vergelijkt. Het spreekt voor zich dat je niet met een tussenpersoon in zee gaat die slechts een deel van de markt in zijn vergelijking betrekt.

In de DVD staat of de tussenpersoon (voor een deel) eigendom is van een financiële aanbieder. Dat kan de objectiviteit van zijn advies beïnvloeden. In de DVD moet de tussenpersoon ook aangeven of hij een beperkt aantal producten of een groot aantal producten vergelijkt. Het spreekt voor zich dat je niet met een tussenpersoon in zee gaat die slechts een deel van de markt in zijn vergelijking betrekt. Let ook op het uurtarief dat de tussenpersoon hanteert. Dat bedraagt gemiddeld €120. We troffen ook adviseurs aan die €200 per uur rekenen of slechts €50. Als je tijdens de looptijd het product wilt aanpassen dan moet dat vaak via de tussenpersoon. De kosten die je dan betaalt zijn afhankelijk van de tijd die hij kwijt is. Bij een hoog uurtarief lopen die kosten flink op.

Tussenpersonen mogen geen kosten rekenen voor het advies en het afsluiten van een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Ze worden betaald door de kredietgever. Sommige tussenpersonen proberen toch extra geld binnen te halen door advies te geven over een verzekering die aan het krediet kunt verbinden. Geef duidelijk aan dat je dit advies niet op prijs stelt.

Sluit je een hypotheek af dan rekenen veel tussenpersonen geen extra kosten voor het advies en het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering. Voor een eventuele betalingsbescherming moet je wel vaker de beurs trekken. Vraag hier expliciet naar.

Meer informatie over het kiezen van een tussenpersoon.

