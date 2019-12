Uitkering spaarhypotheek voor helft naar partner

Nieuws|Goed nieuws voor stellen met een leven- of bankspaarhypotheek die op 1 naam staat: komt de uitkering op de einddatum uit boven de fiscale vrijstelling (in 2015 €161.500), dan kan deze uitkering met ingang van volgend jaar voor de helft worden toegewezen aan de fiscale partner.

De uitkering is dan toch belastingvrij tot het bedrag van €323.000 (tweemaal de individuele vrijstelling), mits de af te lossen hypotheek niet lager is dan die uitkering. Dit geldt voor alle kapitaalverzekeringen en bankspaarrekeningen die zijn gekoppeld aan een hypotheek. Je moet dan denken aan:

bankspaarhypotheek

spaarhypotheek

beleggingsverzekeringshypotheek

traditionele levenhypotheek

Grote gevolgen

Momenteel geldt de dubbele vrijstelling alleen als beide partners zelfstandig begunstigde zijn van de kapitaalverzekering of bankspaarrekening. Dat kan grote gevolgen hebben.



Stel: je hebt een spaarhypotheek die op de einddatum €320.000 uitkeert. Omdat de vrijstelling nu slechts €161.500 bedraagt, is het rentebestanddeel (het rendement dat is behaald over alle ingelegde premies) over €158.500 (€320.000 min €161.500) fiscaal belast in box 1.

In de geschetste situatie betekent dit dat maar liefst €43.648 aan belasting. Door de nieuwe regeling verdubbelt de uitkering voor 2 fiscale partners. Dit betekent dat de uitkering in het voorbeeld volledig binnen de vrijstelling van €323.000 valt. Er hoeft dan geen cent belasting meer betaald te worden.

Annuïteitenhypotheek

Heb je geen fiscale partner en dreigt de uitkering veel hoger te worden dan de vrijstelling, dan adviseren wij een deel van de spaarhypotheek om te zetten in een annuïteitenhypotheek. Bij een relatieve lage overschrijding is dat niet nodig. De vrijstelling wordt namelijk elk jaar verhoogd.

Bron: Belastingplan 2016