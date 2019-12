Aanpassing zoekresultaat Advieskeuze.nl

Nieuws|Het is niet makkelijk om de juiste financieel adviseur te vinden. Advieskeuze.nl wil jou hierbij beter helpen. Per 1 oktober zijn er 2 belangrijke wijzigingen in het zoekresultaat op de website van Advieskeuze.nl. Aan de hand van 2 schermafbeeldingen laten wij de aanpassingen in het zoekresultaat zien.