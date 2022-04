Ontbrekende informatie en voorwaarden

De informatie over serviceabonnementen staat vaak niet of niet duidelijk op de websites. Zo ontbreken soms de voorwaarden. Of er mist informatie over de kosten en inhoud van het abonnement naast wettelijke nazorgdiensten. Die informatie online zetten is niet verplicht. Als de informatie over de overeenkomst of het advies vooraf maar helder is.

Wij vinden dat deze informatie ook online moet staan. Zodat consumenten de kosten en voorwaarden kunnen vergelijken. Ook zou er moeten worden vermeld waar je ook zonder abonnement recht op hebt.

Onzindiensten

Een groot deel van de aangeprezen diensten in een serviceabonnement blijkt onzin. Of de diensten vallen onder de categorie wettelijke nazorg en servicewerkzaamheden. Hier zou je dus niet apart voor hoeven te betalen.

Welke diensten onzin zijn

Denk aan het wijzigen van klantgegevens. Aan het beantwoorden van vragen over het product. En advies en beheer van de hypotheek. Maar ook: beheer en administratie, een online omgeving en het aanmaken van een klantprofiel. En het bijhouden van de website, bereikbaar zijn, verwerken en wijzigingen van klantgegevens.

Betalen voor een nieuwsbrief?

Ook een nieuwsbrief wordt vaak genoemd als onderdeel van het abonnement. Die kan nuttig zijn, maar de vraag is of je voor een algemene mailing moet (willen) betalen. Hetzelfde geldt voor bespaaralert voor de hypotheekrente. Voor een hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar. En bespaaralerts voor schadeverzekeringen. Die zijn gemakkelijk. Maar dit kun je ook zelf via een gratis (mogelijk uitgebreidere) online vergelijker.

Wel zinvol

Natuurlijk zijn niet alle diensten in serviceabonnementen onzin. Bijvoorbeeld een periodiek onderhoudsgesprek. En het verzorgen van de belastingaangifte. Die services kunnen wel waardevol zijn. Dat geldt ook voor hulp bij (extra) aflossen, een vervallen risico-opslag en een WOZ-bezwaar.

Het geldt ook voor opheffing van een verpanding van een levensverzekering die gekoppeld is aan je hypotheek. Voorwaarde is wel dat je hiervoor niet alsnog moet bijbetalen.

Vergelijking hypotheekketens

We vroegen 7 grote en bekende hypotheekadviesketens naar de kosten en voorwaarden van hun serviceabonnement. De Hypotheekshop, De Hypotheker, Huis & Hypotheek, Hypotheek Visie, Financieel Fit Groep (was De Hypotheekadviseur), Financieel Zeker en Van Bruggen Adviesgroep. Bekijk de vergelijking van de ketens per onderwerp hieronder.

Peildatum: september 2021

Geen antwoorden / niet in de vergelijking

CMIS Franchise beantwoordde onze meeste vragen over de kosten en diensten van het abonnement niet. Daar vallen de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek onder. CMIS laat weten dat de serviceabonnementen nog wel bestaan. Maar dat ze zeer beperkt worden aangeboden en afgesloten. De gegevens in de vergelijking zijn gebaseerd op de gevonden informatie op de websites van de ketens.

De Hypotheker

Na onze vragen verwijderde De Hypotheker de landelijke website informatie over zijn Jazeker Plan abonnement. Een serviceabonnement blijkt maar door 2 franchisenemers actief te worden aangeboden. En alleen bij nieuwe hypotheekvragen met een nieuw advies- en bemiddelingstraject. Niet bij bestaande producten (met provisie).

Die diensten zijn volgens De Hypotheker puur gericht op de oriëntatiefase. Nazorg is onderdeel van de dienstverlening. De Hypotheker wil verder geen inzicht geven in de abonnementen van de 2 franchisenemers.

Abonnementen intermediairbedrijven

We bekeken ook informatie over de abonnementen van 3 grote intermediairbedrijven: Heilbron, Veldsink Advies en Zicht.

Intermediair Heilbron

Intermediair Heilbron biedt een verplicht basisabonnement voor ‘beheer en administratie’ van de hypotheek. Heilbron zegt dat de abstracte omschrijving bewust is gekozen. Omdat er verschillende bestaande abonnementen ontstonden na samenwerkingen en overnames.

De financieel dienstverlener komt met een nieuw (verplicht) abonnement met een uitgebreide beschrijving van de diensten. Bij bestaande klanten worden eerdere betaalde provisies of gemaakte afspraken gerespecteerd, zeggen ze.

Veldsink Advies

Veldsink Advies reageert niet op onze vragen over zijn abonnement en kantoorkostenvergoeding van €3 per maand. Die haalden we uit de algemene voorwaarden.

Intermediair Zicht

Intermediair Zicht heeft wel een uitgebreide tariefkaart met diensten en kosten van zijn beheerabonnement. Met daarbij welke diensten onder kosteloze nazorg vallen. Allerlei extra diensten kunnen tegen een los tarief worden afgenomen. Of via een uitgebreid pakket (€12,50 per maand). Zoals halfjaarlijkse controle van de premie van de overlijdensrisicoverzekering. Producten wijzigen bij een echtscheiding. Of hulp bij (extra) aflossen en renteopslagen, persoonlijk nabestaandenadvies en korting op adviestarieven.