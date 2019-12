Eerste indruk|Het Verhuis Plus Krediet is een nieuwe manier om de restschuld van je woning te financieren. Het is een doorlopend krediet waarbij de opnamemogelijkheid geblokkeerd is. Door de relatief lage maandlasten is het een interessant alternatief voor een persoonlijke lening. Een aanvullende hypotheek blijft echter eerste keus.

Het is niet altijd mogelijk om een restschuld te financieren met een aanvullende hypotheek. In die gevallen is het Verhuis Plus Krediet een prima alternatief. De maandlasten zijn namelijk iets lager dan die van een goedkope persoonlijke lening. Nadeel is dat de rente niet vastligt en dat de lening alleen kan worden afgesloten als je ook de hypotheek via De Hypotheekshop of Huis & Hypotheek afsluit.

Restschuldfinanciering door banken

Begin 2015 waren er meer dan 1 miljoen huizen waarvan de hypotheek hoger was dan de waarde van de woning. Dit is een probleem als je moet of wilt verhuizen. Na verkoop blijf je met een restschuld zitten. Heb je geen spaargeld en is de schuld niet te hoog dan kun je bij de meeste banken een aanvullende hypothecaire lening krijgen. Maar niet alle banken werken hieraan mee en soms financieren ze alleen relatief lage bedragen, bijvoorbeeld maximaal 12% van de waarde van de woning. Overstappen naar een andere bank is meestal geen optie. Slechts enkele banken financieren de restschuld van een nieuwe klant.

Verhuis Plus Krediet

Kun je niet bij de bank terecht dan is het Verhuis Plus Krediet een goed alternatief. Dit is een doorlopend krediet met een variabele rente, waarbij de opnamemogelijkheid geblokkeerd is. Daardoor is de rente maximaal 15 jaar fiscaal aftrekbaar. Je betaalt per maand 1% van de beginschuld terug aan rente en aflossing. Aan een lening van €20.000 ben je elke maand €200 kwijt. Als de huidige rente van 4,5% (peildatum 28 mei 2015) niet meer verandert zit je 10,5 jaar aan de lening vast.

Beter dan traditioneel consumptief krediet

Wie de restschuld van de woning niet kan financieren met een hypotheeklening bij de bank kan ook een persoonlijke lening afsluiten. Maar de rente van een persoonlijke lening is hoger dan die van het Verhuis Plus Krediet. Bij een goedkope persoonlijke lening met lening van €20.000 en een rente van 5,1% betaal je 10 jaar lang €212 per maand. Daar staat tegenover dat je bij een persoonlijke lening de rente voor de hele looptijd vastligt.

Voldoende inkomen noodzakelijk

Je kunt alleen een restschuld financieren als je inkomen hoog genoeg is om zowel de lasten van de hypotheek als die van de aanvullende lening te dragen. Voor een hypotheek van 200.000 en een restschuld van €25.000 heb je een hoger inkomen nodig dan voor een hypotheek van €225.000. Je hebt immers per maand hogere lasten.

Voorbeeld: voor een hypotheek van €25.000 met een rente van 3,7% betaal je dertig jaar lang €114,21. Betaal je dezelfde hypotheekrente voor een aanvullende hypotheek van €25.000 met een looptijd van 15 jaar dan stijgt de maandelijkse last naar €180,43. Voor het Verhuis Plus Krediet ben je per maand €250 kwijt, en voor een goedkope persoonlijke lening 10 jaar lang €265.

Wat is het Verhuis Plus Krediet?

Het Verhuis Plus Krediet is een doorlopend krediet van Credivance, een dochteronderneming van ABN Amro, dat bedoeld is om een restschuld te financieren.

Zo werkt het

Maandelijks wordt 1% van de oorspronkelijke schuld betaald aan aflossing en rente. Je kunt tijdens de looptijd geen bedragen opnemen. De rente is variabel en er kan altijd boetevrij worden afgelost. Omdat het krediet wordt gebruikt om de restschuld te financieren, is de rente maximaal vijftien jaar lang fiscaal aftrekbaar.

Het Verhuis Plus Krediet bedraagt maximaal €50.000. Dit is een stuk royaler dan de norm die veel banken hanteren voor het bijfinancieren. Zo'n hoge lening vraagt wel om een hoog inkomen. Naast de hypotheek moet je immers €500 per maand aan het krediet betalen.

Het Verhuis Plus krediet kent geen gratis kwijtschelding van de restschuld bij overlijden. Dat is overigens ook niet het geval bij hypotheken en goedkope persoonlijke leningen.

Iedereen dezelfde rente

De lening wordt verstrekt door Credivance. Dit is een label van Alfam, een dochter van ABN Amro Bank. Een ander, bekender label is Defam. Bij het Verhuis Plus Kredietis de hoogte van de rente niet afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Ook wordt er niet gekeken of je een hoger of lager risico hebt de lening niet af te kunnen lossen. Iedereen betaalt dezelfde variabele rente. Medio mei 2015 bedraagt deze rente 4,5%.

Alleen via De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek

Het Verhuis Plus Krediet kan alleen worden afgesloten via een vestiging van De Hypotheekshop of Huis & Hypotheek. Daarnaast moet je ook de nieuwe hypotheek via De Hypotheekshop of Huis & Hypotheek laten lopen. In principe bent je volledig vrij in de keuze van de hypotheekverstrekker, op voorwaarde dat ze samenwerken met De Hypotheekshop of Huis & Hypotheek. Dit betekent onder meer dat je geen hypotheek kunt afsluiten bij de Rabobank.

Omdat het een consumptief krediet is mogen de tussenpersonen hiervoor geen advies- en bemiddelingskosten in rekening brengen. Ze ontvangen een beloning van geldgever Credivance. Daarnaast betaal je een flink bedrag voor het hypotheekadvies.