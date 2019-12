Nationale-Nederlanden mikt op huisjesmelkers

Eerste indruk|Wie spaargeld ‘over’ heeft, steekt dat steeds vaker in vastgoed. En daar spelen banken op in. In navolging van NIBC Direct, dat het afgelopen halfjaar voor meer dan €100 miljoen aan Investeringshypotheken verstrekte, introduceerde Nationale-Nederlanden onlangs een speciale verhuurhypotheek.

Conclusie

Middels een proef met de Verhuurhypotheek speelt Nationale-Nederlanden in op de trend dat steeds meer particulieren vastgoed kopen om het te verhuren. De voorwaarden zijn streng (géén Airbnb!), maar voor de kleine huisjesmelkers is het goed nieuws dat er iets te kiezen valt. En in vergelijking met de vergelijkbare Investeringshypotheek van NIBC Direct is de rente aantrekkelijk.

3 smaken

De Verhuurhypotheek is er in de smaken lineair, annuïtair of aflossingsvrij. Maximaal 35% van de marktwaarde in verhuurde staat (de zogenoemde verhuurwaarde) kan aflossingsvrij worden verstrekt. De maximale looptijd van lineair en annuïtair is 30 jaar. Bij de berekening of de financiering haalbaar is, wordt 70% van de huurinkomsten meegenomen bij het inkomen. Is het huis nog niet verhuurd, dan wordt 40% van de getaxeerde huurinkomsten meegenomen.

Puur particulier

N-N benadrukt dat de Verhuurhypotheek puur voor de particuliere markt is. Mensen die wat meer rendement uit hun spaargeld te halen, of een woning kopen voor studerende kinderen. Zij kunnen, als ze aan alle voorwaarden voldoen, minimaal €75.000 lenen. De financiering bedraagt maximaal 70% van de marktwaarde (MW) van de woning in verhuurde staat. Bij concurrent NIBC Direct is dat eveneens 70%, maar kun je vanaf €70.000 lenen.

De marktwaarde in verhuurde staat wordt bij Nationale-Nederlanden bepaald door een taxateur. Deze varieert in de praktijk, onder meer afhankelijk van de ligging van het pand, van 70% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik tot 90% of meer.

Forse eigen inleg

Aan een verhuurhypotheek zitten strengere voorwaarden dan aan een gewone hypotheek. Zo is de marktwaarde in verhuurde staat een stuk lager dan de ‘normale’ marktwaarde, waarop hypotheekverstrekkers doorgaans hun leningen baseren. Hypotheken voor verhuurders eisen daardoor een veel grotere eigen inleg. Daarnaast geldt voor deze hypotheken een fikse opslag op de rente, van dik 1%.

Geen Airbnb

N-N leent géén geld voor tijdelijke verhuur, Airbnb, of verhuur voor bedrijfsmatige doeleinden. Vandaar ook dat de klant, naast het pand dat wordt gefinancierd met de nieuwe Verhuurhypotheek, nog maximaal 3 panden in bezit mag hebben die worden verhuurd. Kamerverhuur of nieuwbouwhuizen worden niet gefinancierd. Bij concurrent NIBC Direct is kamerverhuur wel toegestaan, maar alleen aan familieleden.

Slechts 24 steden

De Verhuurhypotheek is een pilot - vooralsnog tot 1 maart 2017 – die via 45 tussenpersonen wordt aangeboden. En dan ook nog in slechts 24 steden/gemeenten. Bij de Investeringshypotheek van NIBC Direct zijn dat er bijna 8 keer zoveel. Daar staat tegenover dat de rente bij N-N een stuk lager is: 3,85% voor 10 jaar vast bij 70% MW, tegen 5,25% voor 10 jaar vast, bij 50% MW. Geïnteresseerden dienen contact op te nemen met Nationale-Nederlanden.

Risicovol

Met woningverhuur zijn mooie rendementen te behalen, maar denk goed na voor je je op deze markt begeeft. Er kleven namelijk de nodige risico’s aan. Zo kan een woning worden gekraakt of door de verhuurders in verval raken. Om deze reden geeft de bank je met een ‘gewone’ hypotheek bijna nooit toestemming voor verhuur. Met de kleine portefeuilles van N-N’s doelgroep is het bijna onmogelijk deze risico’s door een goede spreiding te beperken.