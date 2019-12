Verkopersbijdrage Starterslening verdwijnt

De verkopersbijdrage is een overblijfsel uit de crisis op de woningmarkt en was bedoeld om vérkopers te helpen. Zij betalen een bedrag aan het SVn , waardoor de koper een Starterslening kan krijgen. In de huidige krapte op de woningmarkt zijn verkopers niet meer bereid deze bijdrage te betalen. Of zij belasten de bijdrage door aan de koper, wat natuurlijk niet in diens belang is.