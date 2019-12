Verplicht via een financieel adviseur

Nieuws|Heb ik echt advies nodig? Dat is een vraag die je jezelf kunt stellen bij een aanpassing van je huidige hypotheek. Er is namelijk een verschil bij welke hypotheekaanpassingen het inwinnen van advies wel of niet verplicht is. Sommige banken sturen je voor elk wissewasje naar de adviseur, met alle kosten van dien. Bij andere banken kun je veel dingen zelf regelen.

In onderstaande situaties eist geen enkele aanbieder dat je financieel advies inwint:

Renteverlenging

Keuze voor een andere rentevaste periode

Gedeelte (extra) of algeheel aflossen

Royement van de inschrijving

Algemene vragen over de hypotheek

Advies inwinnen niet altijd verplicht

Een recent onderzoek van MoneyView wees uit dat 7 van de 24 aanbieders bij het oversluiten naar de lagere dagrente een advies verplicht stellen. Interessant in dit verband is een uitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid van 3 september jl. Het Kifid stelt een consument in het gelijk die bezwaar aantekent tegen de eis van Florius om bij het oversluiten naar de lagere dagrente advies bij een tussenpersoon in te winnen.

Af en toe wil je iets aan je hypotheek aanpassen. Dat kan iets simpels zijn, waarvoor je geen advies nodig hebt. De Kifid is van mening dat een bank in zo’n geval niet mag eisen dat de aanpassing alleen na advies door de bank of tussenpersoon mogelijk is.

Ons advies

Kijk bij het afsluiten van een hypotheek niet alleen naar de hypotheekrente, maar ook naar de kosten die je kwijt bent als je de hypotheek wilt aanpassen. In 30 jaar kan veel gebeuren. Informeer hier naar bij je tussenpersoon voordat je de hypotheek afsluit.



Bron: MoneyView en Kifid