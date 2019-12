Voorstel Rabobank niet gunstig voor consument

Nieuws|Het voorstel van de Rabobank om in de toekomst alleen nog te werken met annuïteitenhypotheken heeft van vele kanten kritiek geoogst. Ook voor de consument is het een nadelig plan. Het berooft de huizenkoper van hypotheekvormen die niet alleen voordeliger maar ook veiliger zijn.

Volgens onderzoeker Jan Klinckenberg van de Consumentenbond zijn de consumenten in het voorstel van de Rabobank veel duurder uit. 'De hypotheekrenteaftrek wordt bij een annuïteitenhypotheek elk jaar lager. Bij zo'n hypotheek betaal je immers elk jaar minder rente en neemt het aflossingsdeel evenredig toe. Betaal je minder rente, dan kun je ook minder rente van de belasting aftrekken.'

Voordeel

Bij andere hypotheekvormen profiteer je veel meer van de renteaftrek. Bij aflossingsvrije hypotheken, per 1 augustus gelimiteerd tot 50 procent van de woningwaarde en bij (bancaire) spaarhypotheken is het voordeel van de hypotheekrenteaftrek veel groter.

Shoppen

'In 90 procent van de gevallen is een bancaire spaarhypotheek de voordeligste en veiligste oplossing' aldus Klinckenberg. 'De lasten zijn lager en het is veiliger omdat je minder last hebt van renteschommelingen. Wanneer bijvoorbeeld de hypotheekrente stijgt, stijgt ook de rente over het opgebouwde spaarsaldo, dat kan zelfs een voordeel opleveren bij bancaire spaarhypotheken die ouder zijn dan zo'n 18 jaar. Bovendien ben je bij zo'n hypotheek niet gebonden aan één bepaalde verzekeraar voor je eventuele overlijdensrisicoverzekering. Je kunt dus gaan shoppen voor de voordeligste verzekering en dat kan veel geld schelen.'