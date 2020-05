De werkgeversverklaring is een belangrijk document bij de hypotheekaanvraag. De verklaring bevat vaak fouten of is onvolledig. Dit kan de aanvraag vertragen. Gebruik onze checklist.

Wat is een werkgeversverklaring?

Een werkgeversverklaring is een document waarin je werkgever verklaart hoe hoog je inkomen is en welk dienstverband je hebt (tijdelijk of vast). Hiermee kun je aantonen aan je hypotheekverstrekker dat je voldoende inkomen hebt om de hypotheeklasten te kunnen betalen.

De intentieverklaring is onderdeel van de werkgeversverklaring. Je werkgever vult dit alleen in als je geen vast contract hebt. Met de intentieverklaring verklaart de werkgever aan de hypotheekverstrekker dat hij of zij van plan is om jou een vast contract te geven.

Hoe kom ik aan zo'n verklaring?

Sinds medio 2016 is er een nieuw standaardformulier werkgeversverklaring (pdf) ontwikkeld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze verbeterde werkgeversverklaring is zowel digitaal invulbaar als te printen om handmatig in te (laten) vullen. Dit standaardformulier gebruik je voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Voor hypotheken zonder NHG verschilt de acceptatie van dit standaardformulier per hypotheekverstrekker. Vandaar het advies om voor de zekerheid na te gaan bij de hypotheekverstrekker, eventueel via je hypotheekadviseur, welk formulier je moet gebruiken. Vaak kun je op de website van de hypotheekaanbieder een formulier downloaden. Dat scheelt weer navragen.

Checklist

Voor een werkgeversverklaring gelden een aantal regels:

De verklaring moet met de hand of online zijn ingevuld door een vertegenwoordiger van je werkgever.

Laat het formulier altijd door 1 persoon invullen (1 handschrift).

Laat je werkgever het formulier invullen met dezelfde (kleur) pen.

Laat bij een fout een nieuw formulier invullen, dus geen doorhalingen of gebruik van andere correctiemogelijkheden.

Zorg dat alle vragen beantwoord zijn.

Bij naam werkgever hoort de volledige naam van de organisatie te staan, zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Zorg voor een bedrijfsstempel. Is er geen bedrijfsstempel dan moet de werkgever een aparte verklaring daarvoor opstellen op het briefpapier van het bedrijf.

Vul de juiste inkomensgegevens in. De inkomensgegevens moeten gelijk zijn aan het bruto jaarsalaris op de loonstrook.

Controleer de datum van de werkgeversverklaring. Een werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden na de datum van je hypotheekofferte.

Hypotheek zonder werkgeversverklaring

Sinds maart 2017 kun je een hypotheek aanvragen zonder werkgeversverklaring bij onder andere ABN Amro, ING en Rabobank. Deze banken gebruiken nu het digitaal verzekeringsbericht van uitkeringsinstantie UWV. Dit kan alleen als de hypotheekadviseur deelneemt aan het project 'Handig!'.

