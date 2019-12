Van woekerpolis naar banksparen in 30 dagen

Het is vaak onmogelijk om het geld uit een polis naar een bankspaarproduct over te boeken zonder fiscale gevolgen, meldden we in oktober 2011. De verzekeraar boekt het geld niet over en de bank wil het niet ontvangen omdat de administratie ingewikkeld is.

De nieuwe afspraak tussen het Verbond en de banken moet dit probleem oplossen. Maar deze afspraak geldt nog steeds alleen voor banken en verzekeraars die de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdracht (OSK) hebben getekend, en niet alle partijen hebben dit gedaan. En als ze wèl getekend hebben, werken ze in de praktijk niet altijd mee. De Consumentenbond verwacht dat alle verzekeraars zich aansluiten bij het initiatief en zal nog voor de zomer onderzoeken of deze toezegging daadwerkelijk effect heeft voor de consument.

Bron: nieuwsbericht verbond van verzekeraars d.d. 20-1-2012