Woekerpolis omzetten: ook ná 1 april

Nieuws|Na 1 april aanstaande kunnen huizenbezitters hun aflossingsvrije hypotheek niet meer zonder fiscale consequenties omzetten in een bankspaarhypotheek. Voor woekerpolissen gelden echter andere afspraken.

Wie onverhoopt een woekerpolis in zijn hypotheek heeft, hoeft niet te wanhopen. Die kun je na 1 april nog wél zonder fiscale gevolgen omzetten naar banksparen. Hiervoor is met de meeste aanbieders afspraken gemaakt; lees meer over fiscaal geruisloos oversluiten.

De administratieve afhandeling hoeft in andere gevallen overigens niet rond te zijn voor de gevreesde datum: als de overeenkomst maar vóór 1 april is gesloten.