Erfgenamen mogen jaar WOZ kiezen

Een te hoge WOZ-waarde tikt vooral aan als je een huis erft. Ben je erfgenaam en geen mede-eigenaar, dan kun je ook na het verstrijken van de 6 weken nog bezwaar maken. Dat kan voor het jaar waarin de WOZ-waarde invloed heeft op de aanslag erfbelasting. Vraag dan een eigen WOZ-beschikking aan voor de woning. De bezwaartermijn van 6 weken gaat pas lopen na ontvangst van de eigen beschikking.

Erf je een woning in 2025 dan mag je kiezen over welke WOZ-waarde de erfbelasting wordt berekend.