‘Kans op waterschade wordt onderschat’

Van de ruim 1000 ondervraagden geeft 24% aan wel eens te maken hebben gehad met waterschade, gevolgd door stormschade (20%) en inbraak/diefstal (17%). Opvallend is dat de meerderheid (51%) denkt dat inbraak/diefstal het meest voorkomt. Ruitschade (12%) komt op een tweede plek en waterschade met 11% pas op de derde. Met name door de klimaatveranderingen neemt het aantal waterschades echter sterk toe.

Onderwater

‘Met eenvoudige maatregelen kunnen deze schades gemakkelijk voorkomen worden’, zegt de relatiemanager Schade bij ASR, met de treffende naam Ber Onderwater. ‘Bijvoorbeeld door het regelmatig schoonmaken van de dakgoot, het ontkoppelen van de vulslang na het toevoegen van water in de cv-ketel en door meer groen in de tuin in plaats van stenen, zodat het regenwater makkelijker kan worden afgevoerd.’ Andere maatregelen zijn een waterstop bij de wasmachine en het ontkalken van wasmachines en vaatwassers.

Schade wel/niet gedekt

Waterschade valt in principe onder de dekking van je inboedel- en opstalverzekering, maar niet alle kosten worden vergoed. Zo wordt bij een verstopte afvoer wel de schade vergoed door het water dat naar binnen stroomt (de gevolgschade), maar níet het ontstoppen van de afvoerbuis. Waterschade door een overstroming is zelfs helemaal uitgesloten van dekking op een reguliere woonverzekering. Sinds kort kun je daarvoor wel terecht bij de Overstromingsrisicoverzekering.



Bron: ASR/Consumentenbond