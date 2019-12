Dekking woonverzekering vaak onbekend

Nieuws|Veel verzekerden hebben geen idee of hun inboedelverzekering allrisk-dekking biedt of ‘slechts’ extra uitgebreide. Dat blijkt uit een online peiling van de Consumentenbond.

Geen idee

Van de 334 mensen die de peiling hebben ingevuld gaf maar liefst 41% aan de dekking van hun inboedel- en of opstalverzekering niet te kennen. De helft weet het wél:

24% heeft gekozen voor extra uitgebreid;

26% voor de ruimere allriskdekking;

9% geeft aan een andere dekkingsvorm te hebben voor zijn woonverzekering(en).

De verschillen worden groter

Extra uitgebreid (eug) dekt alleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan vermeld, zoals brand, bepaalde waterschade en diefstal. Allrisk (ar) dekt alle schadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten.

De laatste jaren zien we een trend dat de verschillen, zowel qua premie als qua dekking, groter worden. Uitvoerige berekeningen door het bureau MoneyView, op basis van bijna 24.000 profielen, wijzen uit dat het premieverschil tussen beide dekkingsvormen gemiddeld zo’n €30 per jaar bedraagt.

Gestegen schadelast

ABN Amro bijvoorbeeld, heeft de premie van de eug-inboedelverzekering in 2016 verlaagd en die van ar-inboedelverzekering juist verhoogd. Ook bij ASR en dochter Ditzo is het premieverschil de laatste jaren groter geworden. Zij noemen de gestegen schadelast als oorzaak, volgens ASR met name door de toename van val/stootschades onder de ar-dekking.

Dekking uitgekleed

Tegelijkertijd worden veel eug-verzekeringen uitgekleed. ‘Het verschil zit ‘m dan niet meer alleen in het aantal gedekte evenementen, maar bijvoorbeeld ook in de hoogte van de maximale vergoeding voor kostbare inboedel’, zegt onderzoeker Michel Behrens van MoneyView. Dit geldt voor Aegon, ING, Klaverblad, Nationale-Nederlanden (Standaard) en Zelf.

Nieuw bij 2 verzekeraars

Aegon en Zelf introduceerden nog niet zo lang geleden pas een extra uitgebreide dekking. ‘Dit om 2 typen klanten te bedienen: de risicomijdende klant die betaalt voor volledige zekerheid en de klant die een bepaalde zekerheid wil voor een goede prijs’, zegt Ellen Timmer van Aegon.

Elvira Bos verklaart namens Zelf: ‘Wij willen een goedkoper alternatief bieden voor de allriskpolis, in verband met de premiestijging bij allrisk door de hoge schadelast. Sommige klanten hebben bijvoorbeeld al een kostbaarheden- of een telefoonverzekering, of vinden dat ze spullen tot een bedrag van €500 best zelf kunnen betalen.’

Hoger eigen risico

Overigens is allrisk ook niet altijd zaligmakend. Naast premieverhogingen hanteren sommige verzekeraars een (extra) eigen risico op bepaalde allrisk-schades, zoals door vallen en stoten. Bij de allrisk-inboedelpolissen van ASR, Huis in Eén Verzekeringen, Inshared en Unigarant is schade door vallen en stoten aan mobiele elektronica zelfs helemaal niet gedekt.

Andere verzekeraars introduceerden een hoger eigen risico bij de tweede schade in een bepaalde periode:

Aegon (allrisk) verhoogt het gekozen eigen risico bij een tweede schade binnen hetzelfde kalenderjaar met €250.

Univé (allrisk) verhoogt het gekozen eigen risico bij een tweede schade binnen een jaar met €150.

Centraal Beheer verhoogt het gekozen eigen risico bij een tweede schade binnen 3 jaar met €100.

Wasgoed van de lijn

‘Allrisk is in feite niks anders dan extra uitgebreid-plus’, stelt Behrens van MoneyView. ‘9 op de 10 schades valt gewoon onder extra uitgebreid. Ga goed na wat je in huis hebt, hoe oud die spullen zijn en welke dekking daar het beste bij past.’ Bijvoorbeeld: ‘Aan dekking voor diefstal van wasgoed van de lijn heb je niets als je 10 hoog woont.’

