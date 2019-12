Waarom een glasverzekering?

Een glasverzekering, vaak onderdeel van de opstalverzekering, is geen overbodige luxe. Glasschade zit immers in een klein hoekje. Zeker als je naast een voetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door de ruit. Of als je veel duur glas in huis hebt, zoals glas-in-lood. Er sneuvelen ook nog weleens wat ramen bij slecht weer. De meeste mensen zijn daarom verzekerd voor glasschade via een losse module in hun woonhuisverzekering. Anderen zijn standaard voor glas verzekerd via hun woningcorporatie, VvE of bewonersvereniging.

Verschillen tussen glasverzekeringen

De ene glasverzekering is echter de andere niet, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Het luistert soms vrij nauw wat wel en niet is verzekerd. Het is daarom aan te raden niet alleen op de premie te letten, maar ook op de dekking, want onderverzekering kan je duur komen te staan. Houd ook rekening met de maximum vergoeding die sommige verzekeraars rekenen. Die varieert van soms €250 tot €500.

Dekt de glasverzekering bijzonder glas?

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas dekt dat jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan een verzekering die deze glassoort ook dekt. Enkele woonhuisverzekeringen uit de test dekken bijvoorbeeld geen enkele bijzondere glassoort. Andere dekken alleen gebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Verbouwing

Let ook goed op de dekking tijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geld besparen. Een ongelukje zit immers in een klein hoekje als je tijdens een verbouwing bijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruit moet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meeste verzekeraars sluiten om die reden een verbouwing uit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meeste verzekeraars de dekking bij langdurige leegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leeg omdat je in een nieuwe woning woont maar de oude nog niet hebt verkocht. Ga dan bij je opstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) er van toepassing zijn.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallen soms ook onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatende dakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas of kunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welke verzekeraars douchecabines, gevelversiering en dakplaten vergoeden, dus let hierop bij het afsluiten van een verzekering. Overigens kom je alleen voor vergoeding in aanmerking als schade ontstaat door een onverwachte gebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je dit dus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

Schade die jij of je gezinsleden aan een ander toebrengen, kun je claimen op de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat deze schade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen. Bijvoorbeeld, omdat een ander door jouw toedoen ernstige fysieke schade oploopt. Als je per ongeluk het raam van de buren stuk tikt, dan zal de AVP de schade vergoeden. Dit is ook het geval als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt. Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurman echter een beroep moeten doen op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van 12 de ruit van buurman in? Dan kun je een beroep doen op de AVP. Dit is echter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit. Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14 jaar.

