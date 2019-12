nowGo Deviceverzekering

Eerste indruk|Met de Deviceverzekering van nowGo verzeker je je nieuwe smartphone, tablet of laptop voor schade door vallen, stoten, water en eventueel diefstal. Is je apparaat beschadigd, dan wordt het thuis of elders bij je opgehaald en een (werk)dag later weer teruggebracht.

Onmisbaar?

‘Je nieuwe smartphone/tablet/laptop is onmisbaar’, stelt verzekeraar nowGo op zijn website over de splinternieuwe Deviceverzekering. Zo’n specifieke verzekering is alleen onmisbaar als je afhankelijk bent van een mobiel device en geen geld hebt om in geval van schade of diefstal meteen een nieuw exemplaar te kopen.

Hoe werkt de Deviceverzekering?

Met de Deviceverzekering verzeker je jouw maximaal 14 dagen oude smartphone, tablet of laptop voor schade door vallen, stoten, water en eventueel diefstal. In tegenstelling tot de meeste schadeverzekeringen krijg je geen bedrag in geld, maar wordt het toestel gerepareerd. Is dat niet mogelijk dan krijg je hetzelfde toestel of een gelijkwaardig apparaat terug. Dat is dus waarschijnlijk geen nieuw toestel. Vanwege de snelle afschrijving van dit soort toestellen is de waarde van de verzekering na een paar jaar klein. De maximale verzekeringsduur is 4 jaar.

Halen en brengen

Is je apparaat beschadigd, dan wordt het thuis of ergens anders bij je opgehaald. Wie schade of diefstal vóór 16.00 uur meldt, ontvangt het gerepareerde of vervangende (refurbished) apparaat de volgende werkdag. Als de reparatie langer duurt, krijg je zolang een leentoestel.

Meld je schade of diefstal in het weekend? Of verblijf je op 1 van de Waddeneilanden? Dan duurt de service van nowGo 2 of 3 dagen. Schade of diefstal melden kan tot zaterdagmiddag 15.00 uur. Het beschadigde apparaat wordt dan op zondag opgehaald en op maandag weer bij je afgeleverd.

Voordelen

Snelle haal- en brengservice

Mogelijk smartphone, tablet of laptop te leen

Ruime dekking, ook dieftal en zakkenrollen

Maximaal 30 dagen aaneengesloten werelddekking

Nadelen

Maximaal 1 keer per maand en 2 keer per jaar claimen

Originele aankoopbewijs bij claim vereist

Gevolgschade (bijv. als dief met jouw smartphone belt) niet gedekt

Verlies niet gedekt

Claim klopt niet helemaal

nowGo's claim ‘Geen dag zonder je smartphone’ klopt natuurlijk niet helemaal. Je bent je smartphone toch zo’n 24 uur kwijt. Een afgedankt toestel bewaren, lost dit probleem wél op.

Stevig eigen risico

Het grootste nadeel is het stevige eigen risico, waardoor je voor een (behoorlijk) deel van je schade nog altijd zelf opdraait.

Eigen risico van de nowGo Deviceverzekering

Waarde apparaat Eigen risico schade Eigen risico diefstal €200 - €399 €45 €70 €400 - €599 €55 €80 €600 - €799 €65 €90 €800 - €1500 (laptops tot €3500) €75 €100

Pittige premie

Ter illustratie berekenden wij wat het kost om een Apple iPhone 7 en een Samsung Galaxy S7 – de populairste smartphones van 2017 – 1 jaar te verzekeren:

Jaarpremies (afgerond) voor de 2 populairste smartphones

Type smartphone Prijs Schade Schade + diefstal iPhone 7 32GB NFC €737 €131 €155 Galaxy S7 32GB SM G930F €607 €119 €143

Voor een vergelijkbare premie sluit je bij veel verzekeraars, als aanvulling op je inboedelverzekering, een buitenshuisdekking af. Niet voor 1 specifiek apparaat, maar voor alle kostbare spullen die je mee naar buiten neemt. Let wel op dat bij jouw verzekeraar ook de elektronische apparatuur, zoals een smartphone verzekerd is. Het dekkingsgebied is afhankelijk van de verzekeraar wereldwijd of beperkt tot Nederland. Zo’n verzekering biedt in onze ogen meer waarde dan de uitgesproken dure Deviceverzekering.

Middenmoter

Eind 2013 deed de Consumentenbond al eens kritisch onderzoek naar smartphoneverzekeringen. De Deviceverzekering van nowGo zou met een zesje als Testoordeel een middenmoter zijn geweest. De Beste uit de Test was toen de mobiele apparatuurverzekering van Unigarant (7,2), waarmee voor €48 per jaar al je draagbare elektronica goed was verzekerd. Helaas heeft Unigarant deze los af te sluiten verzekering in de zomer van 2017 vervangen door een aanvullende Smartphone- en tabletdekking.

Over nowGo

Verzekeraar nowGo is een betrekkelijke nieuwkomer. Eigenaar Vivat - de vroegere verzekeringstak van SNS Reaal - lanceerde het label vorig jaar met een reeks verzekeringen die exact dezelfde voorwaarden en premies hebben als zusterbedrijf Zelf. Met de Deviceverzekering laat nowGo nu voor het eerst ‘zelf’ van zich horen.

