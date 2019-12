Eerste indruk|Via Onderling.nl beoordelen andere consumenten of jouw schadeclaim wel of niet moet worden uitgekeerd.

Onderling.nl: review

De Consumentenbond nam een kijkje op Onderling.nl en was aangenaam verrast. 'Hoewel FBTO zelf bepaalt of een aangemelde claim wel of niet wordt behandeld, geeft onderling.nl een interessant kijkje in de keuken van de verzekeraar', vindt onderzoeker Mark Drabbe. 'Op het gebied van communicatie en transparantie loopt FBTO met dit initiatief ver vooruit op andere verzekeraars.'

We vinden het bovendien leuk om te lezen hoe verschillend mensen vaak denken over dezelfde claim. Zowel voor- als tegenstanders gebruiken goede argumenten om hun mening over een bepaalde stelling te onderbouwen. Onderling.nl is om die reden ook een bezoekje waard voor klanten van andere verzekeraars. Om de stellingen te lezen heb je geen inlogcode nodig.

Onderling.nl: Wat is het?

Consumenten kunnen voortaan bij verzekeraar FBTO beoordelen of een schadeclaim wel of niet moet worden uitgekeerd. Het gaat om verzekeringskwesties die eerder door de verzekeraar zijn afgewezen. Als een meerderheid (60% bij minimaal 100 stemmen) van de stemmers op www.Onderling.nl toch voor uitkering is, wordt het bedrag alsnog overgemaakt. Met de reacties van de stemmers kan FBTO haar dienstverlening, producten en voorwaarden aanpassen en verbeteren. Eerdere uitbetalingen worden nooit teruggedraaid, ook niet als bezoekers van de site dat wel zouden willen.

Tot nu toe

Honderden mensen hebben inmiddels meegestemd.'We hebben er veel van geleerd', vertelt woordvoerder Bertwin Tiemersma. 'Bijvoorbeeld dat de aansprakelijkheidsverzekering niet alleen schade als gevolg van schuld moet uitkeren. Maar soms ook schade als gevolg van een normale menselijke handeling zonder opzet in het spel.' Tiemersma refereert aan een op Onderling.nl besproken kwestie waarbij iemand zijn sleutelbos met daaraan zijn autosleutel in het slot van de voordeur laat zitten. De autosleutel komt klem te zitten tussen de deur en de deurpost als een bezoeker de voordeur dichtgooit. De sleutel breekt af met als gevolg dat de eigenaar zijn auto niet meer aan de praat krijgt. Hij moet uiteindelijk zelfs het contactslot van zijn auto laten vervangen en dat kost hem bijna €400. De bezoeker die zich hiervoor verantwoordelijk voelt, is van goede wil en dient een claim in bij zijn verzekeraar FBTO. Maar de verzekeraar wil in eerste instantie niet uitkeren, want in deze situatie is geen sprake van schuld. De bezoeker heeft de autosleutel immers niet met opzet beschadigd. Volgens de voorwaarden kan dan geen beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering. Maar als FBTO de kwestie voorlegt op Onderling.nl oordelen de bezoekers van de site anders en besluit FBTO de schade alsnog uit te keren.

Uitkomsten

Lang niet elke besproken kwestie op Onderling.nl heeft een aanpassing van de voorwaarden of coulancebetaling tot gevolg. De meeste stemmers zijn bijvoorbeeld faliekant tegen de stelling dat automobilisten met een lichtgrijze wagen minder premie moeten betalen. Dat wetenschappelijk is bewezen dat deze automobilisten minder vaak bij ernstige ongelukken zijn betrokken, doet er volgens hen niet toe.

Ook meedoen?

Op Onderling.nl worden regelmatig nieuwe casussen toegevoegd. Verzekerden van FBTO kunnen die zelf indienen. De uitkomsten van afgesloten casussen kunnen zij online nalezen.