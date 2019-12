Ook Allianz beperkt dekking mobiele elektronica

Allianz vergoedt schade aan bijvoorbeeld tablets of smartphones sinds 1 november niet meer op basis van nieuwwaarde, maar de (meestal lagere) vervangingswaarde. Hier stelt de maatschappij tegenover dat bij val- en stootschades geen sprake meer is van een extra eigen risico van €45. Voortaan geldt dan gewoon het gekozen eigen risico . Dat is standaard €100, maar tegen een hogere/lagere premie kun je ook kiezen voor een eigen risico van €0, €250 of €500.

Verder kun je een verhuurde woning of recreatiewoning voortaan meeverzekeren op zowel Allianz’ vernieuwde inboedel- als de opstalverzekering. Dat geldt eveneens voor tijdelijke verhuur via bijvoorbeeld Airbnb (maximaal 2 maanden per jaar). Ook dit is in lijn met steeds meer branchegenoten. Opruimingskosten, bijvoorbeeld na een grote brand, worden sinds 1 november volledig vergoed.