POT: peer-to-peerverzekeringsapp van Reaal

Conclusie

Het idee om samen te verzekeren zonder verzekeraars klinkt sympathiek. Toch blijf je ook met POT gelinkt aan een verzekeraar én een bank. Je hebt als groep een zakelijke bankrekening bij digitale bank Bunq nodig, om aan POT deel te kunnen nemen. Reaal faciliteert de app en kijkt over je schouder mee naar het gebruik ervan. Daarnaast is het soms verstandiger om zakelijk en privé gescheiden te houden en vrienden of bekenden niet te laten beslissen over jouw geldzaken.

Wat is POT

POT kan uitkomst bieden voor lastig te verzekeren spullen tot €5000. Denk hierbij aan drones, gitaren en bijvoorbeeld de uitrusting bij gevaarlijke sporten, zoals parachutespringen. Er zijn geen polisvoorwaarden. De deelnemers bepalen zelf welke risico’s ze onderling delen. Schade dien je in via de app, vervolgens beoordelen alle deelnemers je claim. Alleen als de meerderheid (meer dan 50%) het eens is met de claim, wordt deze uitbetaald. Blijft aan het einde van de rit geld over, dan komt dit terug naar de deelnemers. Het geld op de rekening wordt beheerd door Stichting Derdengeldenbeheer POT. Een POT kan minimaal 3 maanden tot 3 jaar bestaan.

Potje maken

POT installeer je vrij eenvoudig voor iOS- en Android-smartphones. Je vult je naam, geboortedatum en telefoonnummer in, waarna je de app direct kunt gebruiken. De beheerder van de pot (degene die de POT start) nodigt 4 tot 50 deelnemers uit en bepaalt de periodieke inleg en de looptijd. Dit kan tussentijds worden gewijzigd, ook wie er beheerder is. Het uitnodigen van deelnemers verloopt via de telefoon, Facebook, Whatsapp of Twitter. Betaalt iemand niet en is er een betalingsachterstand, dan geeft de app geen seintje. Dat moet je dus zelf in de gaten houden. Alle deelnemers kunnen via het rekeningoverzicht, de tijdlijn en een dashboard in de gaten houden wie welke inleg heeft voldaan en aan wie een claim is uitbetaald. Deze persoon bepaalt ook of er een eigen risico is en welke risico’s er worden verzekerd, zoals diefstal en beschadiging.

Bunq-betaalrekening

Om gebruik te maken van POT, heb je als groep een zakelijke Bunq-betaalrekening nodig. Via de app wordt er na aanmelding automatisch een rekening geopend op naam van de Stichting Derdengelden, de stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De rekening kost per POT €1 per maand plus de kosten voor transacties. Die laatste kosten zijn variabel en staan op de website van Bunq bij zakelijke rekening. Bankieren bij het Nederlandse Bunq kan sinds eind vorig jaar via een app, lenen of geld sparen is hier niet mogelijk. Het aandeel dat jij als deelnemer in de POT hebt, moet je wel per 1 januari opgeven aan de Belastingdienst in box 3. Je moet hierover vermogensbelasting betalen.

Privacy en gegevens via POT

Voor gebruik van de app POT moet je akkoord gaan met de voorwaarden en het privacyverklaring van verzekeraar Reaal. Reaal heeft toegang tot de gegevens van alle deelnemers en de bankrekening die aan de POT wordt gekoppeld. De verzekeraar kan contact met je opnemen over gebruik van de app en houdt jouw gebruik van de app in de smiezen. Positief is dat Reaal meldt je gegevens niet te gebruiken om aanbiedingen te doen of advertenties te tonen. Dit gebeurt bij andere apps vaak wel.

Onderling risico’s delen

Reaal zegt in zijn voorwaarden als eerste Nederlandse verzekeraar tegemoet te willen komen aan de wens van consumenten om peer-to-peer te verzekeren. Als groep deel je financiële risico’s dan onderling. De verzekeraar wil via de app inzicht krijgen in de behoeften van consumenten, om zo nieuwe producten te kunnen ontwikkelen. Eerder dit jaar kwam FBTO echter al met het vergelijkbare initiatief Peer. Hiermee kun je ook met een kleine groep mensen een potje maken om onderling schadeproblemen op te lossen. Het verschil is dat je POT via een app gebruikt en het maximum te verzekeren bedrag hier €5000 is. Bij Peer -dat nog in een testfase zit- is dit bedrag een stuk hoger, namelijk €25.000.

Geen verzekering

Ondanks de benaming peer-to-peerverzekering, geeft Reaal op zijn website aan dat het geen verzekering ís. Dat is ietwat verwarrend. POT is alleen een digitaal platform waarmee je samen met anderen een peer-to-peerverzekering kunt inrichten en regelen. De prangende vraag is, net als bij Peer van FBTO, of je wel met vrienden of bekenden moet wíllen beslissen over schadeclaims. Want wat als je het oneens wordt en blijft of wanneer een deelnemer wel heel vaak claimt? En hoe ga je ermee om als je vermoedt dat iemand niet zo zuinig omgaat met zijn gitaar of surfpak maar wel een uitkering vraagt bij schade. Daarnaast: is het zo eenvoudig om risico’s in te schatten en schades te beoordelen dat je dit kunt overlaten aan doorsnee consumenten? Een alternatief is, als je zelf een aardig zakcentje hebt, dit op een spaarrekening te zetten. Dan heb je nog enige rente, hoe weinig dit momenteel ook is.

Deel je ervaring

Wat is jouw mening over het initiatief POT? Deel je ervaring in de Community van de Consumentenbond.

Meer lezen: