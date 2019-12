Unigarant biedt inboedeldekking smartphone en tablet als module

Nieuws|Sinds 6 juli kun je bij Unigarant jouw mobiele apparatuur verzekeren in een aanvullende module op je inboedelverzekering. Kies je ervoor om de module niet af te sluiten, dan kun je schade aan of verlies van de smartphone en tablet niet meer claimen. Per saldo krijg je dus minder dekking voor je premie. De reden van deze wijziging bij Unigarant is het hoge aantal smartphoneschades.

De Consumentenbond is voorstander van een verzekering bestaand uit een basisdekking en optionele modules, maar wel onder bepaalde voorwaarden. De omzetting naar module Smartphone- en tabletdekking van Unigarant voldoet niet aan onze eisen, vooral omdat ieder huishouden wel een tablet of smartphone bezit.

Naast Unigarant zijn er andere verzekeraars die de dekking voor schade aan mobiele apparatuur hebben beperkt. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht Grote verschillen bij dekking elektronica schade.

Wat is de module Smartphone en tablet?

Met de aanvullende Smartphone- en tabletdekking zijn je smartphone, smartwatch, digitale sporthorloge, smartglasses en tablet zowel in huis als buitenshuis verzekerd voor diefstal, stoten, vallen, verlies en waterschade.

Schade aan de mobiele apparatuur door brand en inbraak in huis blijft onder de dekking van de inboedelverzekering verzekerd zonder deze aanvullende module.

Stijging totale premie

Sluit je de aanvullende module af, dan is de totale premie hoger dan wanneer de dekking in de allrisk inboedelverzekering zit.

De premie loopt uiteen. Bijvoorbeeld: voor een tussenwoning in Den Haag is de extra premie jaarlijks circa €49 (alleenstaande) of ruim €80 (gezin met kinderen). Voor een tussenwoning in Assen is de extra premie ruim €70 (alleenstaande) of circa €120 (gezin met kinderen).

Kies je ervoor om de module niet af te sluiten dan kun je schade aan of verlies van de smartphone en tablet niet meer claimen. Per saldo krijg je dus minder dekking voor je premie.

Modules niet geschikt voor smartphone en tablet

Vrijwel iedereen heeft een smartphone en/of tablet. De modulaire dekking is naar onze mening vooral geschikt voor de dekking van inboedel of opstal die niet iedereen heeft. Een tuin of zonnepanelen zijn hier goede voorbeelden van.

Centraal Beheer biedt al een aantal jaar de inboedelverzekering en opstalverzekering modulair aan. Wil je de tuin verzekerd hebben, dan sluit je daar een verzekering voor af. Bij andere verzekeraars betalen eigenaren van een appartement premie voor de tuin van hun buren. Het systeem van Centraal Beheer is eerlijker.

Vergelijken loont

Wanneer je verzekering wijzigt, is dat een goed moment om te kijken of de verzekering nog past bij jouw behoeften. Bekijk in onze inboedel- en opstalverzekeringenvergelijker welke woonverzekering voor jou de voordeligste is.

