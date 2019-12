ING heeft de beste inboedelverzekering

Nieuws|De All Risk inboedelverzekering van ING is Beste uit de Test. Met een Testoordeel van 8,4 laat ING onder meer de Maatwerk All-in (8,2) en Standaard All-in (7,9) polissen van Nationale-Nederlanden (NN) achter zich. Geen enkele inboedelverzekering scoort overall een onvoldoende.

Vergoeding nieuwwaarde

De genoemde inboedelverzekeringen van ING en NN scoren met name goed omdat ze in de meeste schadegevallen liefst 10 jaar de nieuwwaarde vergoeden. De nieuwwaarde is het bedrag waarmee je een nieuw, soortgelijk product kunt kopen. Verzekeruzelf.nl (7,2) vergoedt 5 jaar lang de nieuwwaarde.

Vergoeding dagwaarde

De overige aanbieders doen dat alleen tótdat je spullen minder waard zijn geworden dan 40% van de nieuwwaarde. Bij elektronische apparatuur is dat bijvoorbeeld al vrij snel het geval. Vanaf dat moment krijg je de dagwaarde: de waarde van de bezittingen op het moment dat de schade ontstond.

Betaalrekening verplicht

Ook voor de dekking van waardevolle spullen als sieraden, elektronische apparatuur en verzamelingen scoren ING en NN een ruime voldoende. Nadeel van ING is dat je, om deze verzekering te kunnen afsluiten, ook een betaalrekening moet hebben bij ING. Dit geldt overigens ook voor ABN Amro.

Waardevolle spullen

Met een inboedelverzekering van Interpolis en SNS zijn je waardevolle spullen het best verzekerd. Als apart Testoordeel 'waardevolle spullen' kregen deze polissen respectievelijk een 9,0 en 8,9. Hier vielen echter ook veel onvoldoendes.

Laagste Testoordelen

Negatieve uitschieters zijn Nationale-Nederlanden Standaard Basis (3,5) en Aegon Basis (3,0). Het laagste Testoordeel is - net als overall - voor Klaverblad Budget (2,2). Gestolen sieraden worden daarbij tot €2000 vergoed, alle elektronica opgeteld tot €3000 en kunst, antiek en verzamelingen tot €1000. Deze bedragen kun je bovendien niet verhogen.

Voor het aparte Testoordeel ‘waardevolle spullen’ keken we naar:

● Het maximale bedrag dat standaard wordt vergoed bij schade aan lijfsieraden, audio(visuele) apparatuur, computers, kunst, antiek, muziekinstrumenten en verzamelingen.

● Het maximale bedrag dat wordt vergoed bij diefstal van lijfsieraden, audio(visuele) apparatuur, computers, kunst, antiek, muziekinstrumenten en verzamelingen.

● De mogelijkheid om deze standaardbedragen te verhogen, tegen extra premie of bepaalde veiligheidsmaatregelen.

● De (al dan niet beperkte) dekking van mobiele elektronica.

● De mogelijkheid om bij dezelfde verzekeraar een buitenshuisdekking af te sluiten.

Kijk en vergelijk zelf

In het oktobernummer van de Consumentengids lees je het volledige onderzoek, met de testresultaten van 34 inboedelverzekeringen. In onze Vergelijker zie je welke inboedel- en/of opstalverzekering het best bij jouw situatie en portemonnee past.

Bron: Consumentengids oktober 2018

