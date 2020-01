Koken op inductie

Voordelen van inductie

Een inductieplaat is op dit moment het populairste type kookplaat. Geen wonder, want het systeem heeft veel voordelen:

De energie wordt zeer efficiënt gebruikt. Er lekt nauwelijks hitte weg.

De kookzones warmen snel op en koelen snel af.

Het hitteveld past zich aan de panbodem aan, dus is niet te groot of te klein.

De kookplaat is makkelijk schoon te houden.

Laat je de pan op een uitgeschakeld hitteveld staan, dan wordt hij nog een tijdje doorverwarmd.

De kookzones kunnen alleen aan als er een pan op staat.

Inductiekookplaten hebben een kinderslot.

Andere elektrische systemen, zoals halogeen, reageren veel trager. Ze doen er langer over om de inhoud van een pan te verhitten en om de pit na gebruik te laten afkoelen.

Nadelen van inductie

Helaas heeft inductie ook een aantal nadelen:

Inductiekookplaten zijn vrij prijzig

Inductie heeft veel vermogen, daarom heb je vaak een aparte (kook)groep nodig.

Je hebt speciale pannen nodig.

De magnetische straling kan een risico zijn voor mensen met een pacemaker. Raadpleeg bij twijfel de cardioloog.

Lees ook: