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PelgrimIK862MG

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In de uitvoering
  • Aantal kookzones:  4 kookzones
  • Breedte kookplaat:  64,0 cm
  • Aansluitwaarde:  7400 Watt
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