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VeripartVPFC4F1

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  • Aantal kookzones:  4 kookzones
  • Breedte kookplaat:  59 cm
  • Aansluitwaarde:  3500 Watt
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