Karen Reijneveld Expert ElektronicaBijgewerkt op:23 november 2026
Je wilt de warmte van een infraroodpaneel goed voelen. Alleen het wattage vertelt niet hoeveel stralingswarmte het paneelafgeeft. Onze test laat zien hoe de panelen daarin verschillen.
Wil je even bijverwarmen? Dan is het prettig als je paneel snel opwarmt. De verschillen zijn groot. We meten de eerste opwarming en de tijd tot het paneel helemaal op temperatuur is.
Een heet paneel wil je niet gemakkelijk omstoten. Toch staan niet alle panelen even stevig op hun pootjes. We beoordelen de stabiliteit en meten hoe heet de oppervlakken worden.
We testen infraroodpanelen in een klimaatkamer. Met infraroodcamera’s meten we de temperatuurverdeling en berekenen we de stralingswarmte. Het testoordeel bestaat uit 4 onderdelen:
Prestaties (60%)
Een goed paneel zet een groot deel van het elektrische vermogen om in stralingswarmte. Het geeft veel stralingswarmte af per vierkante meter paneeloppervlak. De achterkant blijft relatief koel en geeft daardoor minder warmte af.
Gebruiksgemak (25%)
We beoordelen de installatie en bediening via knoppen, afstandsbediening en app.
Opwarmtijd (10%)
We meten de opwarmtijd tot twee derde van de maximumtemperatuur. Ook meten we wanneer de temperatuur niet meer stijgt en vrijwel constant blijft.
Stabiliteit (5%)
We beoordelen hoe stevig het paneel op zijn pootjes staat.
Dit is onze eerste test infraroodpanelen. We vergelijken een beperkte selectie uit het brede aanbod. Daarom geven we wel Testoordelen, maar is er nog geen Beste uit de Test of Beste Koop.
Infraroodpanelen doen waar ze voor bedoeld zijn: ze geven warmte die bijna aan de zon doet denken. Die warmte voel je op de plek waar het paneel op gericht is. Met het juiste paneel werkt dat ook snel, binnen een paar minuten. Je moet wel een paar dingen weten om het paneel goed te gebruiken.
Een infraroodpaneel zet alle elektrische energie om in warmte. Dat lijkt mooi, maar slechts een deel is straling. Een ander deel verwarmt de lucht of de muur. Niet ieder paneel is even handig om gericht mee te verwarmen, en niet ieder paneel geeft evenveel warmte af.