Dag van de privacy: 5 ergernissen gefixt

Ergernis 1: Advertenties die je volgen: tracking cookies

Het probleem

Heb je op internet gezocht naar een bepaald product, dan zie je nog wekenlang advertenties over dat onderwerp. Hoe kan dit? Veel websites plaatsen cookies van advertentienetwerken op de computer of telefoon. Dat zijn kleine bestandjes die je internetbezoek bijhouden en dat op meerdere sites. Vandaar dat ze ook wel 'tracking cookies' worden genoemd.

De oplossing

Hoe los je deze privacyschending op? Gooi je cookies weg. Stel vervolgens een goede adblocker in die de tracking cookies van advertentienetwerken blokkeert. Gebruik de adblocker in de browser zelf. Bijvoorbeeld in Firefox ga je naar Instellingen > Privacy & Beveiliging > Verbeterde bescherming tegen volgen. Of installeer een betere advertentiestopper als een uitbreiding op je browser (lees onze test adblockers).

Ergernis 2: Al die cookiemeldingen

Het probleem

Web sites mogen de nodige gegevens van je verwerken zonder je toestemming . Maar voor het plaatsen van reclamecookies (zie de stap hiervoor) moeten ze wel je toestemming vragen. Omdat ze wisselende cookies plaatsen vragen ze steeds opnieuw toestemming.

De oplossing

Een oplossing voor het cookiegezeur? Je kunt in veel browsers (Chrome, Edge, Firefox, Pale Moon en Opera) de browser-uitbreiding ‘I don’t care about cookies’ installeren. Hierna blijven de meeste cookiemeldingen weg.

Helaas werkt de tool alleen in de pc-versies van de genoemde browsers. Niet op de telefoon of tablet. Vergeet niet een goede adblocker in te stellen om de cookies tegen te houden waar je automatisch toestemming voor geeft.

Ergernis 3: steeds weer nieuwe voorwaarden

Het probleem

Recent zette WhatsApp ons weer eens onder druk. Je moet akkoord gaan met onze nieuwe voorwaarden, anders kun je vanaf 8 februari 2021 niet meer appen. Om de zoveel maanden gebeurt hetzelfde in de diensten van Google en Facebook. Je moet onder dwang akkoord gaan met duizenden woorden tellende teksten. Natuurlijk klikken mensen op Akkoord. Wat is het alternatief?

De oplossing

Het loont om te kijken naar diensten met een ander verdienmodel. De diensten van Google en Facebook verdienen geld met op de gebruiker afgestemde advertenties. Om dat voor elkaar te krijgen moeten ze gebruikers uitgebreid volgen in hun doen en laten. Om dat een wettelijke basis te geven moeten de gebruikers hier zelf mee instemmen. En dat soms opnieuw, als de bedrijven nóg meer gegevens willen verzamelen of koppelen.

Bij de open-source berichten-app Signal (een alternatief voor WhatsApp) krijg je niet snel zo’n ‘dwangbevel’. Er hoeven namelijk geen gebruikersgegevens te worden gebruikt voor allerlei commerciële doelen.

Bij StartPage.com zoek je via een omweg met Google. Je krijgt dan geen gepersonaliseerde advertenties zoals in Google. Je krijgt wel op je zoekvragen afgestemde advertenties. Zulke advertenties zijn minder slecht voor je privacy.

Ergernis 4: reclamemailtjes en -brieven

Het probleem

Bedrijven waar je klant bent (geweest) mogen je ongevraagd aanbiedingen doen voor andere, ve rgelijkbare producten of diensten. Webwinkels maken hier graag gebruik van. Vaak ben je verplicht om een e-mailadres op te geven. Dit gebruiken ze ‘om je op de hoogte te houden van je bestellingen’. Maar ze gebruiken je e-mailadres ook om reclame naar te sturen. Dit mag alleen als ze reclame maken voor het soort producten dat je eerder hebt besteld. En in elke reclamemail moet een makkelijke en gratis afmeldmogelijkheid staan.

Ook vervelend: ongevraagde reclamebrieven in je brievenbus van bedrijven waar je nooit klant bent geweest. En superirritant: deze post wordt ook bezorgd als je een Nee/nee-sticker hebt.

De oplossing

Klik eens op die uitschrijflink in de e-mails van webwinkels. Blijven ze hierna toch mailen, meld dit dan bij het Privacyloket van de Consumentenbond. Dan checken we of je klacht terecht is.

Voor ongevraagde op naam gestelde reclamepost in je brievenbus kun je je uitschrijven bij Postfilter.nl.

Ergernis 5: Allerlei bedrijven willen een kopie van je ID

Het probleem

Met een kopie van je ID kan een crimineel spullen bestellen op jouw naam en ergens anders laten bezorgen. Of een woning huren op jouw kosten. Alleen bepaalde organisaties mogen kopieën van ID’s maken. Dat zijn banken, verzekeraars, notarissen en enkele overheidsinstanties. Toch zijn er veel meer bedrijven die je vragen om je ID, of een ID-kopie.

De oplossing

Wees uiteraard voorzichtig met je paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Laat hem niet kopiëren of fotograferen en geef hem niet bij iemand anders in bewaring.

Sommige verhuurders van boten en fietsen willen je ID als borg innemen. Dat is een verboden praktijk. We hebben veel van deze verhuurders inmiddels aangesproken. De meesten zijn er mee gestopt maar sommigen gaan ermee door.

Een koerier die een nieuwe telefoon bij je aflevert wil je ID vaak scannen met een mobiel apparaat. Zo weet hij dat je de juiste ontvanger bent. Bij deze scan is het fraudegevoelige burgerservicenummer (BSN) afgedekt. Je hoeft je dus in dit geval geen zorgen te maken.

Bij het ophalen van een pakje bij een postfiliaal wil de postmedewerker vaak je ID zien en soms ook scannen. In het laatste geval scant hij alleen je ID-nummer en dat is niet fraudegevoelig. Ook hier is er geen reden tot paniek.

De laatste tijd zijn er veel klachten over banken en andere financiële instellingen die ‘heridentificatie’ eisen. Ze vragen bestaande klanten (opnieuw) een kopie van hun paspoort. De bedrijven geven aan dat zij dat vragen vanwege nieuwe wettelijke verplichtingen. Dat kan zo zijn maar het mag allemaal wat klantvriendelijker. Nu krijgen sommige bankklanten maar een beperkte tijd om met behulp van een ingewikkelde app een serie foto’s van hun ID te maken.

Acties

