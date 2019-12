4 tips voor meer privacy in Firefox

Installeer een adblocker

In Firefox kun je met ‘Bescherming tegen volgen’ advertenties en cookies blokkeren. Firefox houdt cookies tegen die je volgen op verschillende websites en blokkeert daardoor ook veel advertenties. Naast het webadres verschijnt er een schildje wanneer Firefox cookies blokkeert op de site die je bezoekt.

'Bescherming tegen volgen' staat standaard aan. Je kunt de bescherming strenger zetten om je nog beter te beschermen.

Zo blokkeer je trackers in Firefox:

Klik op de 3 streepjes rechtsboven Kies ‘Opties’ Klik op ‘Privacy & Beveiliging’ Kies onder ‘Bescherming tegen volgen’ voor ‘Streng’

Nog meer blokkeren?

Wil je meer advertenties en cookies blokkeren, installeer dan een adblocker als een aanvulling (extensie) op je browser. uBlock Origin bijvoorbeeld gebruikt vele filterlijsten om advertenties en trackers te blokkeren. Daardoor heb je meer keuzes in de cookies die je stopt.

Beveilig je wachtwoorden

Maak gebruik van een hoofdwachtwoord als je je wachtwoorden veilig lokaal wilt opslaan. De wachtwoorden worden opgeslagen met een encryptie zodat ze niet met een paar klikken kunnen worden uitgelezen door iemand die fysiek toegang heeft tot je computer. Dat kan wel zonder hoofdwachtwoord.

Hoofdwachtwoord instellen in Firefox

Klik op de 3 streepjes rechtsboven Kies ‘Opties’ Klik op ‘Privacy & Beveiliging’ Vink 'Een hoofdwachtwoord gebruiken' aan

Wil je je wachtwoorden op meerdere apparaten gelijkzetten, gebruik dan een wachtwoordmanager. Met bijvoorbeeld Lastpass of Dashlane sla je wachtwoorden veilig op in de cloud. Je kunt ook Firefox Sync gebruiken, een online synchronisatietool van Firefox. Maar dan kun je de wachtwoorden alleen zien in andere Firefoxbrowsers. Daarnaast moet je op elk apparaat ook het hoofdwachtwoord opnieuw instellen. Met een online wachtwoordmanager is dat niet nodig.

Wil je alles weten over goede en veilige wachtwoorden, volg dan onze videocursus over wachtwoorden.

Wijzig de standaard zoekmachine

Google weet een heleboel over je, ook wanneer je Firefox gebruikt. Wanneer je typt in de zoekbalk van Firefox geeft Google standaard suggesties voor zoekopdrachten. De tekstinvoer wordt dus naar Google verzonden.

Er zijn meer privacyvriendelijke alternatieven voor Google, bijvoorbeeld startpage.com. Daarmee gebruik je Google via een omweg anoniem en zonder sporen. Zo voed je Google niet met (zeer) persoonlijke informatie.

Startpage.com instellen als standaard zoekmachine

Klik op de 3 streepjes rechtsboven Kies ‘Opties’ Klik op ‘Zoeken’ Scrol naar beneden en klik op ‘Meer zoekmachines zoeken’ Kies ‘Startpage HTTPS Privacy Search Engine’ en ‘Toevoegen aan Firefox’ > nogmaals ‘Toevoegen’ Klik het venster weg en ga terug naar het ‘Opties’ venster. Kies daar onder ‘Standaardzoekmachine’ voor ‘Startpage HTTPS’

Gebruik de Facebook Container

Ook Facebook volgt je overal op het web. Met een adblocker voorkom je dit al voor een groot deel, maar als je zeker wilt weten dat je surfgedrag op geen enkele moment gekoppeld is aan Facebook moet je gebruikmaken van Facebook Container. Je bezoek aan Facebook wordt in feite in een compleet andere browser verwerkt, zodat er geen contact met je andere browsergegevens gemaakt kan worden. Dat kan soms ook nadelen hebben voor het gebruiksgemak, bijvoorbeeld wanneer je Facebook login wilt gebruiken.

In onze eerste indruk van Facebook Container lees je meer over de voor- en nadelen, en hoe je de plugin installeert.

Online Privacy Ongemerkt geef je veel privézaken prijs bij het gebruik van computer, smartphone, tablet en andere ‘slimme’ apparaten. Adverteerders volgen je online, bedrijven verzamelen informatie en stellen gebruikersprofielen op en criminelen hengelen naar je bankgegevens. Gelukkig kun je je op alle fronten wapenen tegen deze inbreuk op je privacy. Het boek Online Privacy geeft informatie over hoe je dit aanpakt. Voor wie is dit boek bestemd? Voor iedereen die zijn of haar privégegevens graag privé houdt. Het boek is te bestellen in onze Webwinkel.

