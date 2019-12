Vijf vragen over de nieuwe Facebookvoorwaarden

Vanaf 30 januari 2015 hanteert Facebook nieuwe algemene voorwaarden. Er zijn de nodige misverstanden over de gevolgen van de privacy van gebruikers. Wat begrijpelijk is want de teksten zijn concreter dan voorheen maar nog steeds voor uiteenlopende interpretaties vatbaar. Wat weten wij wel zeker?

Facebook heeft zijn algemene voorwaarden en privacyverklaring op de schop genomen: de teksten zijn nu duidelijker, specifieker en veel korter. Veel zaken zijn niet nieuw maar worden nu pas in detail duidelijk.

1. Wat verandert er?

Facebook wil advertenties tonen die beter passen bij interesses van gebruikers, en daardoor meer geld opleveren. Om deze reden gaat Facebook ook de persoonlijke gegevens die worden verzameld met WhatsApp en Instagram (diensten die het recent overnam) gebruiken én aan elkaar koppelen. De nieuwe Facebookvoorwaarden vragen toestemming voor het koppelen van al die gegevens.

Wie de Facebook-app op de smartphone gebruikt merkt dat er steeds meer advertenties in de tijdlijn worden afgebeeld. Steeds vaker zijn die advertenties afgestemd op de specifieke locatie. Voor dit locatiegericht adverteren waarbij je (GPS) locatiegegevens intensief worden gebruikt en geanalyseerd, vraagt Facebook nu je toestemming. Facebook gebruikte dus al een tijdje je locatiedata maar het staat nu netjes opgeschreven.

2. Wat blijft hetzelfde?

Eigenlijk blijft de rest zo'n beetje hetzelfde, Facebook communiceert het nu alleen wat concreter. Bijvoorbeeld dat profielfoto's en de namen van gebruikers worden gebruikt in Facebookadvertenties: 'Jan de Wit houdt van Merk X'. Zo'n advertentie kan worden gemaakt omdat Jan dan ooit een keer dat merk X heeft geliket op Facebook.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens in advertenties gebeurt al járen. Nu staat het beter omschreven. Maar nog steeds staat het best ruim. Zó ruim dat internetdeskundige Krijn Schuurman op 9 december in een uitzending op NPO1 Radio meldde dat Facebook ál je foto's kan gebruiken voor commerciële doeleinden. Dus ook je vakantiekiekjes. Hij citeert op zijn website de voorwaarden:

(..) Je geeft ons toestemming je naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals een merk dat je leuk vindt) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. (..)

Het radio-interview met Schuurman leidde tot veel rumoer. Al je facebookfoto's straks gebruikt in reclame, misschien wel op billboards!

Als een reactie op alle ophef, werd het initiatief Reclaim geboren: watermerk je Facebook foto's zodat ze niet zomaar gebruikt kunnen worden in advertenties en op billboards.

In december en januari lieten Facebookwoordvoerders aan de NOS weten dat foto's niet op billboards zullen belanden en dat foto's (afgezien van je profielfoto) ook niet in reclame worden gebruikt. Gebruikers kunnen voorlopig wel op deze toezeggingen van Facebook vertrouwen, is onze indruk.

Facebook stelt in zijn voorwaarden overigens: "We geven je inhoud of informatie niet zonder jouw toestemming aan adverteerders". Dat klinkt alsof Facebook steeds toestemming zal vragen voor het gebruik van jouw profielfoto in banners. Dat is in de praktijk natuurlijk niet zo. Wat het dan wel betekent is vaag.

3. Kan ik de nieuwe voorwaarden afwijzen?

Nee, door Facebook te blijven gebruiken na 30 januari, ga je automatisch akkoord met het omschreven (commercieel) gebruik van je gegevens voor zowel de oude als de nieuwe gegevens.

Je kunt wel Facebook verlaten. Na enige tijd (bedenktijd) zal Facebook dan je gegevens definitief verwijderen.

Blijf je op Facebook, maar verwijder je bepaalde gegevens (bepaalde berichten bijvoorbeeld) om het gebruik ervan voor advertenties te dwarsbomen, besef dan dat al door vrienden gedeelde gegevens alsnog voor advertenties kunnen worden gebruikt.

4. Heeft het watermerken van foto's zin, zoals met Reclaim?

De internetdienst Reclaim maakt het mogelijk alle of een gedeelte van je Facebookfoto's te watermerken. Jij geeft aan welke foto's je wilt bewerken en Reclaim gaat voor je aan de slag. Na enige tijd worden ze gewatermerkt teruggezet in je online-fotocellectie. Helaas werkt de dienst (bij een klein testje) nogal traag en zoals we bij punt 2 melden: alleen je profielfoto zal eventueel worden gebruikt in Facebookadvertenties. Het heeft weinig zin al je honderden andere foto's te watermerken. Het kan wel nuttig zijn je profielfoto van een klein beeldmerk te voorzien.

Dat merken van een foto kan met Reclaim maar ook met talloze andere gratis tools. Ondere andere:

5. Kan er actie worden ondernomen tegen de nieuwe voorwaarden?

Het Amerikaanse bedrijf Facebook (zelf) juridisch aanvechten is lastig. Heel wat gebruikers hebben als reactie op de ophef een melding op hun profiel gezet dat ze de rechten op hun eigen foto's of andere gegevens niet uit handen geven. Dat heeft juridisch echter geen basis; door het accepteren van de algemene voorwaarden (wat je automatisch doet als gebruiker) heb je bepaalde rechten voor het gebruik (al) afgedragen.

Wel kan je via de instellingen in Facebook het een en ander beter instellen voor je privacy.

Open je eigen profielpagina op Facebook. Loop eens kritisch door het overzicht van alle tientallen likes aan bedrijven die je hebt gegeven. Wil je niet dat bepaalde bedrijven met jouw naam en profielfoto gaan adverteren omwille van je like, haal die 'Vind ik leuk' dan weg bij die bedrijven;

Wil je helemaal niet in advertenties verschijnen met je naam en profielfoto? Dat kan voorlopig nog worden ingesteld op dit adres: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Klik rechts op deze webpagina op de linkjes Bewerken en kies bij beide opties de instelling (delen aan): 'Niemand'.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), die handhavend kan optreden, heeft sinds december 2014 de nieuwe voorwaarden in onderzoek. CBP heeft nog niet van zich laten horen, maar dat kan natuurlijk nog veranderen.