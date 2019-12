Mozilla Firefox 57.0

Flink sneller dan vorige versies

Firefox is sinds de update naar versie 57.0 de eerste populaire webbrowser voor de pc, Mac en Linux met een geïntegreerde adblocker die continu aan kan staan. Een adblocker blokkeert advertenties maar ook de technieken die reclamebedrijven gebruiken om jou te volgen op internet. Handig is dat je bepaalde sites kunt uitzonderen van het adblocken. Bijvoorbeeld als de sites haperen door het advertentiefilter, want dit kan wel eens gebeuren.

Firefox is grotendeels opnieuw geprogrammeerd en met resultaat: de browser laadt webpagina's stukken sneller dan vorige versies. Hij zou ook minder werkgeheugen innemen. Na enkele snelheidsmetingen (we hebben het niet uitgebreid getest) is onze indruk dat Firefox nu ongeveer gelijk presteert aan concurrent Google Chrome (v61), ook wat betreft het geheugengebruik.

Met de adblocker ingeschakeld versnel je het laden van pagina’s in Firefox drastisch, omdat er veel minder advertenties worden geladen, maar dat geldt ook voor Chrome met een losse adblocker-aanvulling (extensie).

Bescherming tegen volgen

De adblocker heet in Firefox ‘Bescherming tegen volgen’ en zat eigenlijk al in oude versies, maar kon niet continu werken. Hij functioneerde alleen als je Firefox omschakelde naar de speciale Privénavigatiemodus (om te internetten zonder sporen na te laten). Pas sinds Firefox 57 kan hij onafgebroken werken.

Hoe laat je de adblocker continu werken?

Klik op de drie streepjes (menuknop) rechts bovenin Firefox om het hoofdmenu te openen. Kies Opties > Privacy & Beveiliging. Scroll naar ‘Bescherming tegen volgen’. Kies de optie ‘Altijd’.

Milde en strenge blokkeerlijst

De geïntegreerde adblocker (Disconnect, ook los verkrijgbaar) blokkeert niet álle bedrijven die jouw surfgedrag volgen. Je kunt kiezen voor de normale en de strenge blokkeerlijst van Disconnect. Zie via de Firefox-optie ‘Blokkeerlijst wijzigen’. Mozilla geeft op zijn site een toelichting op de blokkeerlijsten. Met de strenge blokkeerlijst neemt de kans toe dat er storingen optreden in websites. Standaard staat Disconnect overigens in de stand ‘normaal’.

Sommige gebruikers zullen in Firefox een lijstje missen met per webpagina welke trackende bedrijven precies worden tegengehouden. De adblocker Ghostery doet dit bijvoorbeeld wel.

De adblocker tijdelijk stoppen

Als een website niet goed functioneert door de adblocker (ook niet in de mildste stand) kun je die website uitzonderen van het adblocken. Dat doe je zo:

Links van de Firefox adresbalk zie je een klein schildje. Klik hierop om een keuzemenu te openen. Kies onder ‘Bescherming tegen volgen’ de optie ‘Bescherming voor deze website uitschakelen’. De pagina wordt nu opnieuw geladen (wat trager, zeker op sites met veel advertenties).

Schermafbeeldingen

Een compleet nieuwe feature in Firefox is het maken van schermafbeeldingen; ook lange webpagina’s vang je er compleet mee af. Deze plaatjes kun je vanuit Firefox met bekenden delen: 'Kijk eens hier: ik heb een bod gedaan op deze mooie tafel op Marktplaats.' Je maakt zulke screenshots door op de 3 puntjes te klikken rechts van de adresbalk. Kies in het uitklapmenu dat verschijnt ‘Firefox Screenshots’.

Zoeken vernieuwd

Met de meeste browsers (zo ook Firefox) kun je snel googlen door je zoekvraag rechtstreeks in de adresbalk te typen. Dus ‘schoenen kopen schiedam’ leidt je direct naar een aantal hits in Google: websites van schoenenzaken in Schiedam. Je hoeft dus niet meer eerst naar de Google-zoekmachine te gaan en dan pas je zoekvraag te stellen. Googlen via de adresbalk is in Firefox 57 uitgebreid met zoeken in andere diensten, waaronder webwinkels als Bol.com en privacyvriendelijke zoekmachines als DuckDuckGo en StartPage.com. StartPage laat je zoeken in de Google-index (googlen) zonder de Google-database te ‘voeden’ met jouw privacygevoelige zoekvragen; lees er meer over in onze review van StartPage.

StartPage als zoekmachine

Je kunt instellen dat je via de adresbalk ook met StartPage zoekt. En je kunt de dienst ook als de standaard zoekmachine instellen:

Klik rechts bovenin de browser op de drie streepjes (menuknop). Kies Opties > Zoeken > kies onder ‘onder één-klik-zoekmachines’ de optie ‘Meer zoekmachines zoeken’. Installeer de uitbreiding StartPage. Bij installatie heb je de keuze ‘Dit de huidige zoekmachine maken’.

Tabbladen vernieuwd

Met Ctrl+T open je sinds jaar en dag een apart tabblad in de browser. In een nieuw tabblad open je geen lege pagina meer, maar een waarin veel bezochte en je allerlaatst bezochte websites zijn te zien. Firefox belooft ook ‘Snippets’; korte nieuwsberichten. Direct na de lancering zagen we die nog niet verschijnen. Wat er allemaal wel en niet te zien is, stel je in via Tabbladvoorkeuren (klik op het vraagteken dat verschijnt als je over een juist geopend tabblad heen muist).

Extensies

Firefox werkt sinds de grote 57.0-update niet meer met alle uitbreidingen die er beschikbaar zijn voor de browser, de zogeheten extensies of add-ons. Bij updaten van een oude naar de nieuwe versie worden de niet-compatibele uitbreidingen uitgeschakeld. Onder het driestreepjes-menu > Add-ons - Extensies zie je de extensies die bij jou nog werken. Onder het kopje ‘Verouderde extensies’ zie je de extensies die nog niet zijn omgezet naar het nieuwe systeem. Sommige zullen geen update meer krijgen. Firefox suggereert als je dat wilt een vervangende uitbreiding.

Syncen met mobiele versie Firefox

Firefox is er al jaren ook in een versie voor Android en iOS. Ook deze mobiele browsers zijn bijgewerkt naar versie 57. De Firefox-browser-apps kunnen via hun ‘Sync’-functie bepaalde zaken gelijkschakelen (synchroniseren) met Firefox op je pc of laptop, waaronder wachtwoorden en bookmarks.

Het wachtwoorden syncen werkt goed, maar niet zo makkelijk als met een wachtwoordmanager als Lastpass. Je moet op je desk- of laptop namelijk steeds je hoofdwachtwoord invoeren bij elke nieuwe sessie van Firefox.

We hebben de Firefox-apps nog niet uitgebreid kunnen proberen. We zien wel dat in de mobiele browser nu ook een ingebouwde adblocker te vinden is die continu kan werken. Net als op de pc moet je deze ‘Bescherming tegen volgen’ wel zelf even inschakelen.

